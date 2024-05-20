ВСУ ликвидировали 1400 военных РФ в течение суток на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1400 военных РФ в течение суток на фронте

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, в течение 19 мая украинские военные уничтожили 1400 военных оккупационной армии РФ, корабль, 14 вражеских танков и 50 артсистем.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток

Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:

  • личного состава — 493 тыс 690 (+1 тыс 400) человек;

  • танков — 7 тыс 590 (+14) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 665 (+35) ед;

  • артиллерийских систем — 12 тыс 737 (+50) ед.

  • РСЗО — 1 тыс 76 (+2) ед;

  • средства ПВО — 807 (+4) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 236 (+81);

  • крылатые ракеты — 2 тыс 205 (+1);

  • корабли — 27 (+1) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 311 (+60) ед;

  • специальная техника / special equipment — 2 тыс 79 (+2).

Что известно о ситуации на фронте

По информации аналитиков мониторингового портала DeepState, оккупационная армия РФ в течение последних суток продвинулась на ряде направлений.

Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботиного, возле Вербового, в Параскиевке, в Нетайлово, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамики, Берестового, в Зеленом и возле Бугроватки, — отмечают в DeepState.

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