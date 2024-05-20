По информации Генштаба, в течение 19 мая украинские военные уничтожили 1400 военных оккупационной армии РФ, корабль, 14 вражеских танков и 50 артсистем.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток
Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:
личного состава — 493 тыс 690 (+1 тыс 400) человек;
танков — 7 тыс 590 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 665 (+35) ед;
артиллерийских систем — 12 тыс 737 (+50) ед.
РСЗО — 1 тыс 76 (+2) ед;
средства ПВО — 807 (+4) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 236 (+81);
крылатые ракеты — 2 тыс 205 (+1);
корабли — 27 (+1) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 311 (+60) ед;
специальная техника / special equipment — 2 тыс 79 (+2).
Что известно о ситуации на фронте
По информации аналитиков мониторингового портала DeepState, оккупационная армия РФ в течение последних суток продвинулась на ряде направлений.
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