За словами речника командування ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, українські військові продовжують тримати позиції в Роботиному у Запорізькій області.

ЗСУ протидіють спробам армії РФ просунутись в Роботиному

Безуспішно вони його штурмували, в принципі, під час всього цього тижня, коли вони посилили тиск. Проте, минулої доби на Роботине взагалі штурмів не було. Старомайорське — було три, Кринки — було шість, — зазначив Плетенчук. Поширити

За його словами, російська пропаганда протягом тижня вже принаймні кілька разів заявляла про нібито захоплення Роботиного.

Однак, як підкреслив Плетенчук, це відверті фейки і втрати позицій українськими військовими в Роботиному не відбулось.

Однак речник ОСУВ “Одеса” зазначив, що в населеному пунктів зберігається дуже складна ситуація, а саме село майже практичне зруйноване російськими окупантами.

Воно прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає. Принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем. Це як мінімум. І росіян там нема так само, — наголосив Плетенчук. Поширити

Речник ОСУВ “Одеса” зазначив, що ситуація схожа із Кринками на лівобережжі Херсонщини, які так само є невеликим населеним пунктом, який не вдається захопити російським окупантам.

Що відомо про ситуацію на інших напрямках фронту

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), окупаційна армія РФ протягом 19 травня продовжувала наступальні дії в районі населеного пункту Липці на Харківщині.

Аналітики зазначають, що не зафіксовано жодного підтвердженного просування російських загарбників у Липцях.

Між тим росіяни заявляють про нібито просування на глибину до 800 метрів в одному з районів в напрямку Липців.

В ISW не мають підтверджень цим заявам.

Зазначається, що російські окупанти домоглись незначного просування у Вовчанську.

За геолокаційними даними, воєнним злочинцям з армії РФ вдалось просунутись вулицею Гагаріна в північно-західній частині міста.

Російська піхота нещодавно трохи просунулася до лівого берега річки Вовча в районі зруйнованого моста на вул Гагаріна.

Зазначаєтся, що окупаційна армія продовжувала атаки в районі населених пунктів Стариці та Прилипки на південний захід від Вовчанська, а також поблизу Тихого, на схід від Вовчанська.

Протягом 19 травня армія РФ також проводила наступ в районах Куп’янська, Сватового та Кремінної.

Російські окупанти здійснювали спроби наступу в районі Синьківки, та на північний захід від Сватового біля Іванівки, Берестового, Кислівки, Степової Новоселівки, Стельмахівки.

На Донеччині ворожий наступ продовжується на північний схід від Бахмута і в районі Верхньокам’янського.

Зокрема, росіяни заявляють про просування в районі Часового Яру, на південний схід від мікрорайону Канал.

Однак аналітики не мають візуального підтвердження цим заявам.

Бої тривали:

на північ від Часового Яру біля Василівки та Калинівки;

біля мікрорайонів Новий і Канал (східний Часів Яр);

на схід від Часів Яр біля Іванівського;

на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки;

на південь від Часів Яру поблизу Шумів.

Зазначається, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії армії РФ діють поблизу мікрорайонів Новий і Канал.

Також ворожий наступ продовжувався в районі Авдіївки, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Російські джерела відзначають, що останнім часом темпи просування росіян біля Очеретиного сповільнилися.

Бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новокалинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Соловйового, Новоселівки Першої та Новопокровського; на захід від Авдіївки біля Уманського, на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового.

Бої тривали на захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки та Георгіївки; на південний захід від Донецька в районі Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки; та на південний схід від Вугледара біля Володимирівки.

Аналітики зазначають, що у Запорізькій області російські окупанти нещодавно просунулись на 1,5 км на південний схід від Гуляйполя.

Окрім цього підрозділи злочинної армії РФ діють на території населеного пункту Роботине.