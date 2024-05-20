По словам представителя командования ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, украинские военные продолжают держать позиции в Роботино в Запорожской области.
ВСУ противодействуют попыткам армии РФ продвинуться в Роботино
По его словам, российская пропаганда в течение недели уже по крайней мере несколько раз заявляла о якобы захвате Роботиного.
Однако, как подчеркнул Плетенчук, это откровенные фейки и потери позиций украинскими военными в Роботино не произошло.
Однако спикер ОСУВ "Одесса" отметил, что в населенном пункте сохраняется очень сложная ситуация, а именно село почти практическое разрушено российскими оккупантами.
Спикер ОСУВ "Одесса" отметил, что ситуация схожа с Крынками на левобережье Херсонщины, которые также небольшим населенным пунктом, который не удается захватить российским оккупантам.
Что известно о ситуации на других направлениях фронта
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), оккупационная армия РФ в течение 19 мая продолжала наступательные действия в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
Аналитики отмечают, что не зафиксировано ни одного подтвержденного продвижения российских захватчиков в Липцах.
Между тем россияне заявляют о якобы продвижении на глубину до 800 метров в одном из районов в направлении Липцев.
В ISW нет подтверждений этим заявлениям.
Отмечается, что российские оккупанты добились незначительного продвижения в Волчанске.
По геолокационным данным, военным преступникам из армии РФ удалось продвинуться по улице Гагарина в северо-западной части города.
Российская пехота недавно немного продвинулась к левому берегу реки Волча в районе разрушенного моста по ул. Гагарина.
Отмечается, что оккупационная армия продолжала атаки в районе населенных пунктов Старицы и Прилипки к юго-западу от Волчанска, а также вблизи Тихого, к востоку от Волчанска.
В течение 19 мая армия РФ также проводила наступление в районах Купянска, Сватового и Кременной.
Российские оккупанты предпринимали попытки наступления в районе Синьковки, и северо-западнее Сватового возле Ивановки, Берестового, Кисловки, Степной Новоселовки, Стельмаховки.
В Донецкой области враждебное наступление продолжается северо-восточнее Бахмута и в районе Верхнекаменского.
В частности, россияне заявляют о продвижении в районе Временного Яра, юго-восточнее микрорайона Канал.
Однако у аналитиков нет визуального подтверждения этим заявлениям.
Бои продолжались:
к северу от Временного Яра у Васильевки и Калиновки;
у микрорайонов Новый и Канал (восточный Времен Яр);
восточнее Времен Яр около Ивановского;
юго-восточнее Временного Яра возле Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки;
к югу от Времен Яра близ Шумов.
Отмечается, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии армии РФ действуют вблизи микрорайонов Новый и Канал.
Также вражеское наступление продолжалось в районе Авдеевки, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
Российские источники отмечают, что в последнее время темпы продвижения россиян у Очеретино замедлились.
Бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Новокалинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Соловьева, Новоселовки Первой и Новопокровского; к западу от Авдеевки у Уманского, к юго-западу от Авдеевки у Нетайлового.
Бои продолжались к западу от города Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки; юго-западнее Донецка в районе Победы, Парасковеевки, Новомихайловки; и юго-восточнее Угледара возле Владимировки.
Аналитики отмечают, что в Запорожской области российские оккупанты недавно продвинулись на 1,5 км юго-восточнее Гуляйполя.
Кроме этого, подразделения преступной армии РФ действуют на территории населенного пункта Роботино.
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