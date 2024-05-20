По словам представителя командования ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, украинские военные продолжают держать позиции в Роботино в Запорожской области.

ВСУ противодействуют попыткам армии РФ продвинуться в Роботино

Безуспешно они его штурмовали в принципе во время всей этой недели, когда они усилили давление. Однако, за прошедшие сутки на Роботине вообще штурмов не было. Старомайорское было три, Крынки было шесть, отметил Плетенчук. Поделиться

По его словам, российская пропаганда в течение недели уже по крайней мере несколько раз заявляла о якобы захвате Роботиного.

Однако, как подчеркнул Плетенчук, это откровенные фейки и потери позиций украинскими военными в Роботино не произошло.

Однако спикер ОСУВ "Одесса" отметил, что в населенном пункте сохраняется очень сложная ситуация, а именно село почти практическое разрушено российскими оккупантами.

Оно простреливается практически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. Потому эта информация действительности не соответствует. По крайней мере, оно точно находится под нашим огневым контролем. Это как минимум. И россиян там нет так же, — подчеркнул Плетенчук. Поделиться

Спикер ОСУВ "Одесса" отметил, что ситуация схожа с Крынками на левобережье Херсонщины, которые также небольшим населенным пунктом, который не удается захватить российским оккупантам.

Что известно о ситуации на других направлениях фронта

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), оккупационная армия РФ в течение 19 мая продолжала наступательные действия в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Аналитики отмечают, что не зафиксировано ни одного подтвержденного продвижения российских захватчиков в Липцах.

Между тем россияне заявляют о якобы продвижении на глубину до 800 метров в одном из районов в направлении Липцев.

В ISW нет подтверждений этим заявлениям.

Отмечается, что российские оккупанты добились незначительного продвижения в Волчанске.

По геолокационным данным, военным преступникам из армии РФ удалось продвинуться по улице Гагарина в северо-западной части города.

Российская пехота недавно немного продвинулась к левому берегу реки Волча в районе разрушенного моста по ул. Гагарина.

Отмечается, что оккупационная армия продолжала атаки в районе населенных пунктов Старицы и Прилипки к юго-западу от Волчанска, а также вблизи Тихого, к востоку от Волчанска.

В течение 19 мая армия РФ также проводила наступление в районах Купянска, Сватового и Кременной.

Российские оккупанты предпринимали попытки наступления в районе Синьковки, и северо-западнее Сватового возле Ивановки, Берестового, Кисловки, Степной Новоселовки, Стельмаховки.

В Донецкой области враждебное наступление продолжается северо-восточнее Бахмута и в районе Верхнекаменского.

В частности, россияне заявляют о продвижении в районе Временного Яра, юго-восточнее микрорайона Канал.

Однако у аналитиков нет визуального подтверждения этим заявлениям.

Бои продолжались:

к северу от Временного Яра у Васильевки и Калиновки;

у микрорайонов Новый и Канал (восточный Времен Яр);

восточнее Времен Яр около Ивановского;

юго-восточнее Временного Яра возле Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки;

к югу от Времен Яра близ Шумов.

Отмечается, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии армии РФ действуют вблизи микрорайонов Новый и Канал.

Также вражеское наступление продолжалось в районе Авдеевки, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Российские источники отмечают, что в последнее время темпы продвижения россиян у Очеретино замедлились.

Бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Новокалинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Соловьева, Новоселовки Первой и Новопокровского; к западу от Авдеевки у Уманского, к юго-западу от Авдеевки у Нетайлового.

Бои продолжались к западу от города Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки; юго-западнее Донецка в районе Победы, Парасковеевки, Новомихайловки; и юго-восточнее Угледара возле Владимировки.

Аналитики отмечают, что в Запорожской области российские оккупанты недавно продвинулись на 1,5 км юго-восточнее Гуляйполя.

Кроме этого, подразделения преступной армии РФ действуют на территории населенного пункта Роботино.