На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. "Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения предприняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах".

В течение суток общие потери окупантов на этом направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники.

Уничтожены один танк, артсистема, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА.

Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.