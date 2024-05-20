По информации Генштаба, на фронте в развязанной Россией преступной войне против Украины сохраняется ощутимое обострение.
Что известно об атаках армии РФ по Украине
Отмечается, что с начала суток украинские военные отразили уже 30 атак российских оккупантов.
Враг выпустил по Украине 1 ракету, совершил авиаудар и 533 обстрела позиций ВСУ, применил на фронте более 50 БпЛА-камикадзе.
Что известно о ситуации на ключевых участках фронта
На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. "Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения предприняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах".
В течение суток общие потери окупантов на этом направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Уничтожены один танк, артсистема, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА.
Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.
На Купянском направлении ВСУ успешно отразили атаку врага в направлении Синковки. В свою очередь, в отдельных районах украинские воины совершают штурмовые действия. Ситуация контролируется.
На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Раздолевки Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты потеряли 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс.
На Краматорском направлении сегодня уже отражены две попытки врага идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения недалеко от Клещиевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая
На Покровском направлении ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеньевки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретиного. Принимаются меры по стабилизации обстановки.
Сегодня уже подтверждены потери врага в Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и пяти боевых бронированных машин.
По уточненным данным, за прошедшие сутки здесь захватчики в общей сложности потеряли 350 человек безвозвратно и ранеными, а также 20 единиц военной техники.
На Кураховском направлении продолжаются три атаки противника у Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируется. А два вражеских штурма уже успешно отражены в районах Водяного и Красногоровки.
На Времивском направлении кафиры этих суток уже предприняли две попытки продвинуться вперед возле Старомайорского. Одна — отражена, еще один бой продолжается. Потери позиций не допущены.
На Приднепровском направлении продолжается боестолкновение у Кринок. Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отразили. Противник успеха не имел.
В Генштабе отмечают, что всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боеприкосновений.
Враг нанес 5 ракетных ударов, выпустив 6 ракет, совершил 55 авиаударов, сбросив 79 КАБов.
Зафиксировано 1 тыс. 66 ударов вражеских БПЛА, из них 82 БПЛА типа Shahed и "Ланцет".
Российские оккупанты 4 тыс 56 раз обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты.
Зафиксировано 118 вражеских обстрелов из РСЗО.
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