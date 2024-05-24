Генштаб ВСУ принял решение о сокращении штата — детали

В результате высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней.
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел функциональное обследование и принял решение об оптимизации штатной численности. Его сократят на 60%.
Об этом заявил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ, бригадный генерал Евгений Острянский.
По его словам, реформа Генштаба позволит усилить те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.
Острянский сообщил, что в феврале-марте 2024 года в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение по оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.
Он объяснил, что этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже имеющихся. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также снизить штатную численность на 60%.
Изменения в руководящем составе Генштаба ВСУ
В начале февраля 2024 года президент Владимир Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ. Генерал-лейтенант Сергей Шаптала был уволен с должности начальника Генштаба ВСУ. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич. Он был командующим Силами территориальной обороны.
Зеленский заявил, что Баргилевич назначен по предложению Главкома Александра Сырского.
8 февраля Зеленский совершил самую серьезную перестановку в военном руководстве страны с начала полномасштабной войны. В частности, глава государства уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Сырского, до этого возглавлявшего Сухопутные силы ВСУ.
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