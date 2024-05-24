Генштаб ВСУ принял решение о сокращении штата — детали

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел функциональное обследование и принял решение об оптимизации штатной численности. Его сократят на 60%.

Об этом заявил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ, бригадный генерал Евгений Острянский.

По его словам, реформа Генштаба позволит усилить те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.

Структура, прежде всего баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и, прежде всего, развития Вооруженных сил. Евгений Острянский Начальник ГУ оборонного планирования Генштаба ВСУ

Острянский сообщил, что в феврале-марте 2024 года в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение по оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Он объяснил, что этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже имеющихся. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также снизить штатную численность на 60%.

В результате освобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, непосредственно осуществляющие управление группировками войск. Поделиться

Изменения в руководящем составе Генштаба ВСУ

В начале февраля 2024 года президент Владимир Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ. Генерал-лейтенант Сергей Шаптала был уволен с должности начальника Генштаба ВСУ. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич. Он был командующим Силами территориальной обороны.

Зеленский заявил, что Баргилевич назначен по предложению Главкома Александра Сырского.

8 февраля Зеленский совершил самую серьезную перестановку в военном руководстве страны с начала полномасштабной войны. В частности, глава государства уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Сырского, до этого возглавлявшего Сухопутные силы ВСУ.