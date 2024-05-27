ВСУ в течение суток ликвидировали более тысячи захватчиков армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в течение суток ликвидировали более тысячи захватчиков армии РФ

Генштаб ВСУ
РСЗО ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, за сутки с 25 по 26 мая украинские военные ликвидировали более тысячи военных преступников из оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.

Что известно о текущих и общих потерях оккупационной армии РФ

  • личного состава — 502 тыс 340 (+1 тыс 150) человек;

  • танков — 7 тыс 671 (+9) единиц;

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 818 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 12 тыс 981 (+28) единиц;

  • РСЗО — 1 тыс 84 (+1) единица;

  • средства ПВО — 815 (+1) единица;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 467 (+42);

  • крылатые ракеты — 2 тыс 221 (+12);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 694 (+55) единиц;

  • специальная техника — 2 тыс 118 (+7).

Что происходит на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны, оккупационная армия РФ продолжает наступление в районе Волчанска на Харьковщине , однако украинские военные вытесняют оккупантов с занятых позиций.

Отмечается, что украинским военным недавно удалось восстановить утраченные позиции в районе Липцев.

Однако аналитики не подтверждают изменениям линии фронта в этом направлении.

Кроме этого, ВСУ вытеснили преступников армии РФ с позиций в районе населенных пунктов Стрелеча и Глубокое.

В настоящее время российские оккупанты продолжают попытки добиться прорыва в направлении Липцев.

Упорные бои продолжались:

  • вблизи Липцев;

  • к северу от Липцев близ Глубокого;

  • восточнее Липцев возле Лукьянца и Нескучного.

Пехотные подразделения оккупационной армии РФ продолжают штурмовать Волчанск, однако украинские военные вытесняют их с занятых позиций.

Бои также продолжались в пределах Волчанска и к западу от Волчанска возле Старицы.

В Луганской области аналитики фиксируют продвижение российских кафиров к северо-западу от Сватового, а также продолжение атак в районе Купянска и Сватового.

Геолокационные кадры указывают на то, что россияне продвинулись в юго-восточную Ивановку, северо-западнее Сватового.

По утверждениям россиян, в течение 25-26 мая оккупанты имели продвижение в районе Котляровки и направлении Степной Новоселовки.

У аналитиков нет подтверждения этим заявлениям.

Армия РФ продолжала наступательные операции:

  • северо-восточнее Купянска возле Синьковки; восточнее Купянска возле Петропавловки;

  • к западу от Сватового возле Мясожаровки;

  • юго-западнее Сватового возле Новоегоровки, Грековки и Дружелюбовки.

Наступление российских окупантов также продолжалось в районе Кременной, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

В Донецкой области оккупационная армия РФ продолжает наступление в направлении Северска в районе Верхнекаменского.

Вражеское наступление продолжалось в районе Временного Яра, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По утверждениям одного из российских военкоров, у российских оккупантов не хватает РЭБ в районе Временного Яра.

Россияне продолжали обстрелы северо-восточнее Времен Яра возле Богдановки и Калиновки.

Аналитики также зафиксировали незначительное продвижение российских окупантов в районе Авдеевки.

Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах западных окрестностей Нетайлового, к юго-западу от Авдеевки.

По утверждениям российских военкоров, оккупанты продвинулись на 1,9 км вглубь к западу от Уманского и закрепились в окрестностях Новопокровского.

Аналитики не подтверждают эти заявления.

Российские войска продолжили атаки северо-западнее Авдеевки возле Архангельского, Калинового, Сокола, Бердичев, Семеновки, западнее Авдеевки возле Яснобродовки и юго-западнее Авдеевки возле Невельского.

Россияне незначительно продвинулись к западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 25 мая, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись вперед во время механизированной атаки примерно взводного уровня в центральной части Красногоровки.

Российские войска продолжили наступление западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Константиновки и Водяного. По сообщениям, подразделения 110-й мотострелковой бригады (1-й АК ДНР) действуют вблизи Красногоровки.

В Запорожской области шли позиционные бои без подтвержденных изменений линии фронта.

Бои продолжались в районах Роботино, к востоку от Роботино возле Вербового, к северу от Роботино возле Малой Токмачки и к северо-западу от Роботино возле Новоандреевки.

По утверждениям россиян, подразделения российской 19-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия) атаковали украинские позиции на Васильевском направлении.

К западу от Роботиного действуют подразделения российского 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮГО).

На левобережье Херсона продолжались позиционные бои в районе Крынок.

Аналитики отмечают, что украинские войска удерживают свой ограниченный тактический плацдарм в Крынках, но логистика через Днепр усложнена.

Украинские войска остаются в пределах Крынок, а также удерживают позиции на островах Милкий и Фролова в дельте Днепра.

По утверждениям россиян, в ночь с 25 на 26 мая были нанесены ракетные удары по российским объектам в оккупированном Крыму.

Российский блоггер утверждал, что было запущено неустановленное количество противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" по неустановленным целям в оккупированном Крыму.

Аналитиков нет информации, подтверждающей последствия от этих атак.

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