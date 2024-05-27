У Генштабі заявили про напружену ситуацію в районі Куп'янська
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі заявили про напружену ситуацію в районі Куп'янська

Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 29 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. 

Що відомо про ситуацію на фронті

У Генштабі зазначили, що напружена ситуація зберігається в районі Петропавлівська на Куп’янському напрямку.

Підкреслюється, що від початку доби російські окупанти здійснили 706 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Зокрема, на Харківщині українськими військовими відбито спробу ворожого наступу в районі Липців.

ЗСУ покращили тактичне положення і мали успіхи на окремих ділянках фронту.

В районі Куп’янська ворог 4 рази намагався покращити тактичне положення.

Напружена ситуація зберігається в районі Петропавлівки. Бої тривають у районі Греківки.

У напрямку Сіверська на Донеччині відбито 5 штурмових спроб російських окупантів.

Українські військові вже відбили 3 ворожі атаки. Тривають бої в районах Спірного та Виїмки.

У напрямку Краматорська ворог намагався атакувати в районі Кліщіївки.

В районі Покровська українські військові протидіють спробам просування окупаційної армії РФ.

Бойові дії тривають поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новоалександрівки.

В районі Курахового бойові дії тривають поблизу Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

ЗСУ також ведуть оборонні бої поблизу Старомайорського.

Що відомо про ситуацію на півдні України

У Запорізькій області ворог штурмових дій не проводив.

На лівобережжі Херсонщини українськими військовими відбито 2 атаки російських окупантів поблизу Кринок.

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