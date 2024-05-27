За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 29 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Що відомо про ситуацію на фронті
У Генштабі зазначили, що напружена ситуація зберігається в районі Петропавлівська на Куп’янському напрямку.
Підкреслюється, що від початку доби російські окупанти здійснили 706 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Зокрема, на Харківщині українськими військовими відбито спробу ворожого наступу в районі Липців.
ЗСУ покращили тактичне положення і мали успіхи на окремих ділянках фронту.
В районі Куп’янська ворог 4 рази намагався покращити тактичне положення.
Напружена ситуація зберігається в районі Петропавлівки. Бої тривають у районі Греківки.
У напрямку Сіверська на Донеччині відбито 5 штурмових спроб російських окупантів.
Українські військові вже відбили 3 ворожі атаки. Тривають бої в районах Спірного та Виїмки.
У напрямку Краматорська ворог намагався атакувати в районі Кліщіївки.
В районі Покровська українські військові протидіють спробам просування окупаційної армії РФ.
Бойові дії тривають поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новоалександрівки.
В районі Курахового бойові дії тривають поблизу Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.
ЗСУ також ведуть оборонні бої поблизу Старомайорського.
Що відомо про ситуацію на півдні України
У Запорізькій області ворог штурмових дій не проводив.
На лівобережжі Херсонщини українськими військовими відбито 2 атаки російських окупантів поблизу Кринок.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-