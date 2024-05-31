ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ и 18 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 507 650 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7728 (+18) ед;

боевых бронированных машин — 14935 (+22) ед;

артиллерийских систем — 13140 (+39) ед;

РСЗО — 1088 ед.;

средства ПВО — 815 ед.;

самолетов — 357 ед.;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10587 (+55) ед;

крылатых ракет — 2229 (+7) ед;

кораблей/катеров — 27 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 17905 (+56) ед;

специальной техники — 2164 (+11) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Российская армия провалила наступление на Харьковщине

Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян в 1 военный ВСУ).

Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил.

Также российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генштаба, они не достигли значительного прогресса.