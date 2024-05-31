ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ и 18 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 507 650 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7728 (+18) ед;
боевых бронированных машин — 14935 (+22) ед;
артиллерийских систем — 13140 (+39) ед;
РСЗО — 1088 ед.;
средства ПВО — 815 ед.;
самолетов — 357 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10587 (+55) ед;
крылатых ракет — 2229 (+7) ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17905 (+56) ед;
специальной техники — 2164 (+11) ед.
Российская армия провалила наступление на Харьковщине
Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян в 1 военный ВСУ).
Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил.
Также российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генштаба, они не достигли значительного прогресса.
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