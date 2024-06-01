ВСУ уничтожили в мае рекордное количество артсистем российской армии

В мае этого года Силы обороны уничтожили рекордное количество российских артиллерийских систем за все время полномасштабного вторжения.
Сколько ВСУ уничтожили в течение мая артсистем российской армии
Отмечается, что за прошлый месяц украинским военным удалось уничтожить 1160 артсистем.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последний день мая Силы обороны уничтожили 44 российских артиллерийских системы.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток
Общие боевые потери противника в течение суток ориентировочно составили:
личного состава — около 508780 (+1130) человек,
танков — 7740 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 14947 (+12) ед,
артиллерийских систем — 13184 (+44) ед,
РСЗО — 1088 (+0) ед,
средств ПВО — 815 (+0) ед,
самолетов — 357 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10617 (+30),
крылатых ракет — 2230 (+1),
кораблей /катеров — 27 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 18006 (+101) ед,
специальной техники — 2181 (+17)
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