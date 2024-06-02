По информации Генштаба, украинские военные в течение суток с 1 на 2 июня уничтожили 1 тыс. 80 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

личного состава — 509 тыс 860 (+1 тыс 80) человек ликвидировано;

танков — 7 тыс 765 (+25) ед;

боевых бронированных машин — 14 тыс 980 (+33) ед;

артиллерийских систем — 13 тыс 233 (+49) ед;

РСЗО — 1 тыс 89 (+1) ед;

средства ПВО — 821 (+6) ед.;

самолетов — 357 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 699 (+82) ед;

крылатых ракет — 2 тыс 268 (+38) ед;

кораблей/катеров — 27 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 92 (+86) ед;

специальной техники — 2 тыс 195 (+14) ед.

Что известно о ситуации на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные оказывают успешное сопротивление попыткам оккупационной армии РФ прорвать оборону на Харьковщине .

В ISW отмечают, что в течение 1 июня продолжались бои в районе Липцев, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

В течение 31 мая и 1 июня боевые действия продолжались в районе Липцев, Глубокого и Лукьянцев.

По информации одного из командиров украинских подразделений, в течение 30 мая российские оккупанты пытались сосредоточить пехотные группы в районе Глубокого и перебрасывали туда дополнительные силы, легкую бронетехнику и скоростную автотехнику.

Аналитики также обратили внимание на заявление одного из российских военкоров, утверждавшего, что наступление окупантов армии РФ остановилось из-за неспособности изолировать украинские силы на Харьковщине.

По его словам, украинские дроны помешали пехотным подразделениям армии РФ продвинуться вперед, а контрбатарейный огонь не смог подавить украинскую артиллерию.

В районе Волчанска также продолжались боевые действия в течение 1 июня, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

1 июня в минобороны РФ заявили, что украинские войска контратаковали вблизи Волчанска и Старицы.

Украинские чиновники продолжают предупреждать, что российские оккупанты могут начать наступательные действия на Золочевском направлении, к северо-западу от города Харьков.

По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, власти региона обеспокоены возможной активизацией войск РФ на Золочевском направлении.

Синегубов 30 мая отметил, что оккупационная армия РФ не имела ударной группировки в районе Золочева, однако может опрокинуть силы из районов Липцев и Волчанская.

Аналитики считают, что концентрация сил российских оккупантов в районе Золочева преследует цель дальнейшего перетягивания украинских сил на более широкий фронт в северной части Харьковской области.

В Луганской области аналитики зафиксировали продвижение оккупационной армии юго-восточнее Купянска в течение 1 июня.

Согласно геолокационным данным по состоянию на 31 мая, российские захватчики недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Новоселовского, к юго-востоку от Купянска.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись к востоку и юго-востоку от Стельмаховки, однако аналитики не подтверждают эти заявления.

Войска РФ продолжали наступление в районе Синковки и Петропавловки, в районе Кисловки, Берестового, Стельмаховки, у Новоегоровки, Дружелюбовки, Макеевки, у Тернов и Торского, и у Дибровы в течение 31 мая и 1 июня.

В Донецкой области подразделения преступной армии РФ продолжали наступление в районе Раздолевки, к югу от Северска, а также вблизи Ивано-Даровки и Выемки, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

В ISW зафиксировали незначительное продвижение российских окупантов восточнее Временного Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к югу от Ивановского.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 31 мая, показывают, как российский МТ-ЛБ пересекает канал Северский Донец Донбасса возле Калиновки, северо-восточнее Временного Яра, и высаживает по меньшей мере 10 российских пехотинцев.

На кадрах видно, как украинский беспилотник мгновенно наносит удар по меньшей мере по трети пехоты, а российский МТ-ЛБ едет по дороге на северо-запад, а остальная пехота рассеивается.

Быстрый украинский удар по российской пехотной группе свидетельствует о том, что украинские силы имеют значительную видимость в этом районе, и ISW оценивает, что российская пехотная группа, вероятно, не пережила штурм и что российские силы не смогли установить устойчивые позиции в этом районе как результат этой конкретной деятельности, говорится в отчете аналитиков. Поделиться

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ вроде бы могут приближаться к восточному берегу канала, но отметил, что его, очевидно, не пересекали.

Другой блоггер утверждал, что российские войска пересекли канал, но не предоставил никаких подробностей.

Также продолжались бои в восточной части Временного Яра, возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Аналитики фиксируют незначительное продвижение российских окупантов в районе Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июня, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к западу от Соловьева, к юго-западу от Авдеевки и к юго-востоку от Первомайского, к юго-западу от Авдеевки.

По утверждениям российских военкоров, войска РФ якобы продвинулись северо-западнее Авдеевки в районе Новопокровского и севернее Нетайлового, а также к западу от Авдеевки в районе Семеновки и Яснобродовки.

Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Евгеньевки и Прогресса, возле Уманского, и у Невельского 31 мая и 1 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться в пределах центральной Красногоровки, а один блоггер рассказывал, что они продвинулись на 1,5 км к западу от Сладкого, однако у аналитиков нет подтверждений этим заявлениям.

Бои также продолжались вблизи Георгиевки и Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

В Запорожской области продолжались бои в районе админграницы с Донбасом близ Старомайорского и в западной части региона.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы открыли новое направление атаки у Нестерянки, к западу от Роботиного, вероятно, имея в виду недавние наступательные операции россиян у Новоандреевки и Щербаков, к западу от Роботиного.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ вроде бы продвинулись вблизи Щербаков, и отметил, что бои в этом районе раньше были позиционными.

Позиционные бои продолжались 31 мая и 1 июня возле Роботиного, Вербового, Новоданиловки, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Вечером 31 мая продолжались позиционные бои на восточном левобережье Херсонской области.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы действуют на островах Фролова и Нестрига в дельте реки Днепр, а также на островах у Казачьих Лагерей и Корсунки.