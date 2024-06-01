ВСУ контролируют Волчанск на 70% — ОСУО "Хортица"

Силы обороны контролируют Волчанск на севере Харьковской области примерно на 70%.
Какая ситуация в Волчанске
Как сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, в настоящее время Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%.
В городе и окрестностях ведутся жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами.
Волошин также добавил, что Силы обороны держат под огневым контролем реку Волча и "приложат все усилия, чтобы враг не перешел на другую сторону реки".
Вместе с тем, как сообщает аналитический проект DeepState, северная часть Волчанская за три недели российского наступления практически стерта вражеской артиллерией.
Российская армия провалила наступление на Харьковщине
Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян в 1 военный ВСУ).
Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил.
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