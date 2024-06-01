ВСУ контролируют Волчанск на 70% — ОСУО "Хортица"

Какая ситуация в Волчанске

Как сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, в настоящее время Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%.

В городе и окрестностях ведутся жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами.

Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем, отметил Волошин. Поделиться

Волошин также добавил, что Силы обороны держат под огневым контролем реку Волча и "приложат все усилия, чтобы враг не перешел на другую сторону реки".

Вместе с тем, как сообщает аналитический проект DeepState, северная часть Волчанская за три недели российского наступления практически стерта вражеской артиллерией.

Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 процентов уничтожено и не подлежит восстановлению. Есть еще целые дома в южной части города, но и им еще не долго стоять при такой интенсивности, отмечает DeepState. Поделиться

Российская армия провалила наступление на Харьковщине

Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян в 1 военный ВСУ).