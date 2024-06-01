ЗСУ контролюють Вовчанськ на 70% — ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони контролюють Вовчанськ на півночі Харківщини приблизно на 70%.
Яка ситуація у Вовчанську
Як повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%.
У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами.
Волошин також додав, що Сили оборони тримають під вогневим контролем річку Вовча й "докладуть всіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік річки".
Разом з тим, як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, північна частина Вовчанська за три тижні російського наступу практично стерта ворожою артилерією.
Російська армія провалила наступ на Харківщині
Британська розвідка зазначає, що у Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, втрати на цього напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 військового ЗСУ).
Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим загрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ.
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