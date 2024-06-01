ЗСУ контролюють Вовчанськ на 70% — ОСУВ "Хортиця"

Яка ситуація у Вовчанську

Як повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%.

У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами.

Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем, — зазначив Волошин. Поширити

Волошин також додав, що Сили оборони тримають під вогневим контролем річку Вовча й "докладуть всіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік річки".

Разом з тим, як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, північна частина Вовчанська за три тижні російського наступу практично стерта ворожою артилерією.

Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності, — зазначає DeepState. Поширити

Російська армія провалила наступ на Харківщині

Британська розвідка зазначає, що у Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, втрати на цього напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 військового ЗСУ).