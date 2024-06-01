Команда американского лидера Джо Байдена считает, что наступление российских захватчиков на севере Харьковской области стало провальным. Вооруженные силы Украины снова смогли успешно остановить врага.

США подтверждает провал наступления армии России на Харьковщине

С громким заявлением по этому поводу выступил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

Он обратил внимание на то, что масштабы российских потерь просто колоссальны благодаря профессиональной и слаженной работе украинских защитников.

Кроме того, указано, что армия РФ снова не достигла ни одной из поставленных целей.

Украина смогла, Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН — правом защищаться, — подчеркнул представитель Белого дома. Поделиться

Что также важно понимать, бойцы ВСУ имеют успех в районе Липцев Харьковской области, но враг не прекращает атак.

Более того, украинские воины смогли достичь незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы на фоне российских атак 27 мая.

Возле Волчанска армия РФ не прекращает штурмы к северо-востоку от Харькова.

Подтвержденных изменений на линии фронта в Харьковском направлении за это время не произошло. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно отразили часть территории на полях к северу от Липцев, — сказано в сообщении.

Потери армии РФ по состоянию на 1 июня 2024 года:

Общие боевые потери противника в течение суток ориентировочно составили: