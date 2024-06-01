Україна змогла. Білий дім заявив про новий тріумф ЗСУ та провал армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна змогла. Білий дім заявив про новий тріумф ЗСУ та провал армії РФ

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Команда американського лідера Джо Байдена, що наступ російських загарбників на півночі Харківської області став провальним. Збройні сили України знову змогли успішно зупинити ворога.

США підтверджує провал наступ армії Росії на Харківщині

З гучною заявою з цього приводу виступив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер.

Він звернув увагу на те, що масштаби російських втрат наразі просто шалені, завдяки професійній та злагодженій роботі українських захисників.

Окрім того, наголошується, що армія РФ знову не досягла жодної з поставлених цілей.

Україна змогла, Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН — правом захищатися, — підкреслив представник Білого дому.

Що також важливо розуміти, бійці ЗСУ мають успіхи в районі Липців Харківської області, але ворог не припиняє атак.

Ба більше, українські воїни змогли досягти незначних просувань на північ від Харкова в напрямку села Липці на тлі російських атак 27 травня.

Біля Вовчанська армія РФ не припиняє штурми на північний схід від Харкова.

Підтверджених змін на лінії фронту на Харківському напрямку за цей час не відбулося. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців, — йдеться в повідомленні.

Втрати армії РФ станом на 1 червня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника протягом доби орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 508780 (+1130) осіб ,

  • танків — 7740 (+12) од,

  • бойових броньованих машин — 14947 (+12) од,

  • артилерійських систем  —  13184 (+44) од,

  • РСЗВ — 1088 (+0) од,

  • засобів ППО — 815 (+0) од,

  • літаків — 357 (+0) од,

  • гелікоптерів  — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  — 10617 (+30),

  • крилатих ракет — 2230 (+1),

  • кораблів /катерів  — 27 (+0) од,

  • підводних човнів  — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18006 (+101) од,

  • спеціальної техніки  — 2181 (+17)

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака ЗСУ по нафтобазі в порту "Кавказ". З’явилися супутникові знімки наслідків — відео
Нафтобаза Кавказ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 1100 військових РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шанси близькі до нуля. Воїн ЗСУ Олександр "Геній" Ширшин озвучив прогноз щодо завершення війни
Олександр “Геній” Ширшин

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?