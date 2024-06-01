Команда американського лідера Джо Байдена, що наступ російських загарбників на півночі Харківської області став провальним. Збройні сили України знову змогли успішно зупинити ворога.

США підтверджує провал наступ армії Росії на Харківщині

З гучною заявою з цього приводу виступив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер.

Він звернув увагу на те, що масштаби російських втрат наразі просто шалені, завдяки професійній та злагодженій роботі українських захисників.

Окрім того, наголошується, що армія РФ знову не досягла жодної з поставлених цілей.

Україна змогла, Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН — правом захищатися, — підкреслив представник Білого дому. Поширити

Що також важливо розуміти, бійці ЗСУ мають успіхи в районі Липців Харківської області, але ворог не припиняє атак.

Ба більше, українські воїни змогли досягти незначних просувань на північ від Харкова в напрямку села Липці на тлі російських атак 27 травня.

Біля Вовчанська армія РФ не припиняє штурми на північний схід від Харкова.

Підтверджених змін на лінії фронту на Харківському напрямку за цей час не відбулося. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців, — йдеться в повідомленні.

Втрати армії РФ станом на 1 червня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника протягом доби орієнтовно склали: