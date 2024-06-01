Шанси близькі до нуля. Воїн ЗСУ Олександр "Геній" Ширшин озвучив прогноз щодо завершення війни

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин озвучив в інтерв'ю Online.UA свої прогнози щодо завершення війни з Росією.
Війна з РФ — це питання виживання української нації
На думку Олександра Ширшина , він не може говорити про те, через скільки років закінчиться ця війна, адже шанси близькі до нуля.
Військовий зазначив, що Росія — це країна, яка в рази більша за Іран і має більше ресурсів. Говорити про те, через скільки років закінчиться ця війна, наразі неможливо.
Заступник командира 47 ОМБр “Маґура” вважає цю війну екзистенційною, адже це питання виживання в першу чергу, як нації, як народу. Проте військовий зазначив, що в Україні дуже малий відсоток людей, які розуміють важливість цієї війни.
Прикладом для українців може бути Ізраїль
На питання журналіста Online.UA, як можна людям донести, що потрібно якось включатись до війни, Олександр Ширшин відповів, що це потрібно було робити раніше.
На думку військового треба приймати дуже жорсткі рішення, інакше зараз ми ситуацію не поправимо.
Військовий зазначив, що Ізраїль в якийсь момент почав битися за своє виживання.
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