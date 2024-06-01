Шанси близькі до нуля. Воїн ЗСУ Олександр "Геній" Ширшин озвучив прогноз щодо завершення війни

Війна з РФ — це питання виживання української нації

На думку Олександра Ширшина , він не може говорити про те, через скільки років закінчиться ця війна, адже шанси близькі до нуля.

Знаєте, я недавно почав ставити таке питання, в якому році капітулював Іран? Я вам скажу, що ні в якому році він не капітулював. І досі продовжує воювати, досі продовжує тероризувати той самий Ізраїль. Країна, на яку було накладено найбільше санкцій. Країна, яка теж була там не в перших рядах далеко. Нічого, вони все могли розвивати, ядерну зброю, розвивати там свої безпілотні літальні апарати, інше озброєння. Олександр "Геній" Ширшин Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Військовий зазначив, що Росія — це країна, яка в рази більша за Іран і має більше ресурсів. Говорити про те, через скільки років закінчиться ця війна, наразі неможливо.

Заступник командира 47 ОМБр “Маґура” вважає цю війну екзистенційною, адже це питання виживання в першу чергу, як нації, як народу. Проте військовий зазначив, що в Україні дуже малий відсоток людей, які розуміють важливість цієї війни.

Прикладом для українців може бути Ізраїль

На питання журналіста Online.UA, як можна людям донести, що потрібно якось включатись до війни, Олександр Ширшин відповів, що це потрібно було робити раніше.

На думку військового треба приймати дуже жорсткі рішення, інакше зараз ми ситуацію не поправимо.

З одного боку, так, коли ти спрямовуєш свої зусилля тільки для того, щоби вижити, вони обмежують твій світогляд. А з іншого боку, якщо суспільство усвідомлює те, що є загроза їхньому виживанню, і керується творчим підходом, це, навпаки, може розширювати їхній світогляд, розширювати горизонти і приводити не до занепаду, а до розвитку. Прикладом для нас може бути Ізраїль — заявив Олександр Ширшин. Поширити

Військовий зазначив, що Ізраїль в якийсь момент почав битися за своє виживання.