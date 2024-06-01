Шансы близки к нулю. Воин ВСУ Александр "Гений" Ширшин озвучил прогноз по завершению войны

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин озвучил в интервью Online.ua свои прогнозы по завершению войны с Россией.
Война с РФ – это вопрос выживания украинской нации
По мнению Александра Ширшина, он не может говорить о том, через сколько лет закончится эта война, ведь шансы близки к нулю.
Военный отметил, что Россия — это страна, которая в разы больше Ирана и имеет больше ресурсов. Говорить о том, через сколько лет закончится эта война, невозможно.
Комбат 47 ОМБр Магура считает эту войну экзистенциальной, ведь это вопрос выживания в первую очередь, как нации, как народа. Однако военный отметил, что в Украине очень мал процент людей, которые понимают важность этой войны.
Примером для украинцев может служить Израиль.
На вопрос журналиста Online.ua, как можно людям донести, что нужно как-то включаться в войну, Александр Ширшин ответил, что это нужно было делать раньше.
По мнению военного, нужно принимать очень жесткие решения, иначе сейчас мы ситуацию не поправим.
Военный отметил, что Израиль в какой-то момент стал сражаться за свое выживание.
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