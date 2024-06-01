Шансы близки к нулю. Воин ВСУ Александр "Гений" Ширшин озвучил прогноз по завершению войны

Война с РФ – это вопрос выживания украинской нации

По мнению Александра Ширшина, он не может говорить о том, через сколько лет закончится эта война, ведь шансы близки к нулю.

Знаете, я недавно стал задавать такой вопрос, в каком году капитулировал Иран? Я вам скажу, что ни в каком году он не капитулировал. До сих пор продолжает воевать, до сих пор продолжает терроризировать тот же Израиль. Страна, на которую было наложено больше санкций. Страна, которая тоже была там далеко не в первых рядах. Ничего, все они могли развивать, ядерное оружие, развивать там свои беспилотные летательные аппараты, другое вооружение. Александр "Гений" Ширшин Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Военный отметил, что Россия — это страна, которая в разы больше Ирана и имеет больше ресурсов. Говорить о том, через сколько лет закончится эта война, невозможно.

Комбат 47 ОМБр Магура считает эту войну экзистенциальной, ведь это вопрос выживания в первую очередь, как нации, как народа. Однако военный отметил, что в Украине очень мал процент людей, которые понимают важность этой войны.

Примером для украинцев может служить Израиль.

На вопрос журналиста Online.ua, как можно людям донести, что нужно как-то включаться в войну, Александр Ширшин ответил, что это нужно было делать раньше.

По мнению военного, нужно принимать очень жесткие решения, иначе сейчас мы ситуацию не поправим.

С одной стороны, да, когда ты направляешь свои усилия только для того, чтобы выжить, они ограничивают твое мировоззрение. А с другой стороны, если общество отдает себе отчет в том, что есть угроза их выживанию, и руководствуется творческим подходом, это, наоборот, может расширять их мировоззрение, расширять горизонты и приводить не к упадку, а к развитию. Примером для нас может служить Израиль, - заявил Александр Ширшин. Поделиться

Военный отметил, что Израиль в какой-то момент стал сражаться за свое выживание.