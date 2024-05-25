Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA вспомнил, как для него начиналось вторжение оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Как "Латвиец" встретил свое 24 февраля в Украине

По словам военного, с начала бойцы его подразделения вообще не понимали, что происходит, однако уже были готовы к вторжению российских окупантов в какой-то из этих дней.

Он отметил, что заранее собрал рюкзак с формой и броней.

Латвиец вспоминает, что тогда ему позвонил друг и призвал собираться и выдвигаться на место сбора.

Он позвонил такой, говорит, братец, вставай, у нас война, надо собираться ехать на место сбора. Ну я смотрю, типа 4 утра, я такой, ну ладно. Взял сумку, зашел в магазин. Я думал, что это последний раз, когда я захожу в магазин, купил себе швебс с гранатом и пошел на место сбора, — рассказывает военный. Поделиться

После этого, по его словам, отправились на базу и получили оружие.

Он добавил, что согласно полученной информации, тогда российские оккупанты еще не зашли на территорию Харьковской области.

И наша первая задача была ехать на Северную Салтовку, где мы провели почти месяц или чуть больше. Держали оборону там, — отмечает "Латвиец". Поделиться

О самой жестокой истории с фронта

По словам военного, наиболее жестокая история случилась с ним во время обороны Бахмута в Донецкой области.

"Латвиец" рассказывает, что тогда с боевыми товарищами они решили подобраться к российским окупантов и навести шум.