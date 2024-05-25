Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA вспомнил, как для него начиналось вторжение оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
Как "Латвиец" встретил свое 24 февраля в Украине
По словам военного, с начала бойцы его подразделения вообще не понимали, что происходит, однако уже были готовы к вторжению российских окупантов в какой-то из этих дней.
Он отметил, что заранее собрал рюкзак с формой и броней.
Латвиец вспоминает, что тогда ему позвонил друг и призвал собираться и выдвигаться на место сбора.
После этого, по его словам, отправились на базу и получили оружие.
Он добавил, что согласно полученной информации, тогда российские оккупанты еще не зашли на территорию Харьковской области.
О самой жестокой истории с фронта
По словам военного, наиболее жестокая история случилась с ним во время обороны Бахмута в Донецкой области.
"Латвиец" рассказывает, что тогда с боевыми товарищами они решили подобраться к российским окупантов и навести шум.
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