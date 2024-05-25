Боец 3-й ОШБр "Латвиец" вспомнил свою 24 февраля и самую жесткую историю с фронта
Категория
Украина
Дата публикации

Боец 3-й ОШБр "Латвиец" вспомнил свою 24 февраля и самую жесткую историю с фронта

Никита Латвиец Таренов
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Источник:  online.ua

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA вспомнил, как для него начиналось вторжение оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Как "Латвиец" встретил свое 24 февраля в Украине

По словам военного, с начала бойцы его подразделения вообще не понимали, что происходит, однако уже были готовы к вторжению российских окупантов в какой-то из этих дней.

Он отметил, что заранее собрал рюкзак с формой и броней.

Латвиец вспоминает, что тогда ему позвонил друг и призвал собираться и выдвигаться на место сбора.

Он позвонил такой, говорит, братец, вставай, у нас война, надо собираться ехать на место сбора. Ну я смотрю, типа 4 утра, я такой, ну ладно. Взял сумку, зашел в магазин. Я думал, что это последний раз, когда я захожу в магазин, купил себе швебс с гранатом и пошел на место сбора, — рассказывает военный.

После этого, по его словам, отправились на базу и получили оружие.

Он добавил, что согласно полученной информации, тогда российские оккупанты еще не зашли на территорию Харьковской области.

И наша первая задача была ехать на Северную Салтовку, где мы провели почти месяц или чуть больше. Держали оборону там, — отмечает "Латвиец".

О самой жестокой истории с фронта

По словам военного, наиболее жестокая история случилась с ним во время обороны Бахмута в Донецкой области.

"Латвиец" рассказывает, что тогда с боевыми товарищами они решили подобраться к российским окупантов и навести шум.

Мы подошли, значит, туда, через дальномер посмотрели, сколько метров. Увидели, что это 200 метров, примерно нацелились на выстрелы 200 метров. И начали стрелять в сторону окупантов, где они сидели в многоэтажке. И мы вот так стреляли. И последним выстрелом мы попадаем в окно им, там детонирует БК, вылетает две стены и падают два кафира с четвертого этажа. Из другой многоэтажки высовывается человек, ну наш, и просто этих двух окупантов стреляет и все. Ну, понятно, что мы сразу снимаемся, идем в штаб, и нам в штабе вот это рассказывают, что мы успешно выполнили задание. Это, наверное, самая яростная, что могла история быть с нами, — рассказывает Латвиец.

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