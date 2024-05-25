Почему латвийцы до полномасштабной войны боялись Украину — объяснение добровольца

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA рассказал о специфике российской пропаганды в Латвии, ждут ли там русский мир и отношения латвийцев к полномасштабному вторжению РФ в Украину .
В Латвии искренне верили российской пропаганде
По словам Никиты Таренова, многие годы в Латвии транслировали российское телевидение. Через российские СМИ жителей Латвии убеждали, что в Украине одни нацисты, военные "Азова" убивают детей и распространяли фейки типа "истории с мальчиком в турсиках".
Военный отметил, что только после полномасштабного вторжения России в Украину настроения латвийцев изменились.
По мнению Никиты Таренова, Латвия очень многое делает для Украины. Общественные организации и власти Латвии постоянно отправляют гуманитарную помощь в Украину, также многие украинские добровольцы ездят именно в Латвию на обучение.
Латвийцы почувствовали, что могут являться следующей целью РФ
По словам военного, после полномасштабного вторжения латвийцы начали негативно относиться к России.
Военный отметил, что в Латвии даже приняли закон о сепаратистах и коллаборантах.
"Если ты любишь "русский мир" у тебя забирают авто и отправляют военным в Украину" - заявил "Латвиец".
Никита Таренов отметил, что на территории Латвии до сих пор много россиян, ожидающих того же, что происходит в Украине.
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