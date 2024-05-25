Почему латвийцы до полномасштабной войны боялись Украину — объяснение добровольца

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA рассказал о специфике российской пропаганды в Латвии, ждут ли там русский мир и отношения латвийцев к полномасштабному вторжению РФ в Украину .

В Латвии искренне верили российской пропаганде

По словам Никиты Таренова, многие годы в Латвии транслировали российское телевидение. Через российские СМИ жителей Латвии убеждали, что в Украине одни нацисты, военные "Азова" убивают детей и распространяли фейки типа "истории с мальчиком в турсиках".

Военный отметил, что только после полномасштабного вторжения России в Украину настроения латвийцев изменились.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину настроения изменились. После Мариуполя. Теперь Азовцы – это герои, супервоины. Отношение к Украине тоже изменилось. Никита "Латвиец" Таренов Боец 3-й ОШБр, доброволец Латвии, эксборец "Кракена"

По мнению Никиты Таренова, Латвия очень многое делает для Украины. Общественные организации и власти Латвии постоянно отправляют гуманитарную помощь в Украину, также многие украинские добровольцы ездят именно в Латвию на обучение.

Латвийцы почувствовали, что могут являться следующей целью РФ

По словам военного, после полномасштабного вторжения латвийцы начали негативно относиться к России.

Если Украину захватят, куда Россия пойдет дальше? 100% в Латвию. Раньше все было "хорошо". Не знаешь языка? – Хорошо. Телеканалы русские? – Хорошо. Все было как-то непонятно. После полномасштабки все изменилось. Не знаешь латвийского? - Поезжай в Россию! Российских телеканалов не должно быть в Латвии. Они зомбируют и показывают "гниль" - заявил Никита "Латвиец" Таренов. Поделиться

Военный отметил, что в Латвии даже приняли закон о сепаратистах и коллаборантах.

"Если ты любишь "русский мир" у тебя забирают авто и отправляют военным в Украину" - заявил "Латвиец".

Никита Таренов отметил, что на территории Латвии до сих пор много россиян, ожидающих того же, что происходит в Украине.