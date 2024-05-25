Чому латвійці до повномасштабної війни боялися Україну — пояснення добровольця

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA розповів про специфіку російської пропаганди у Латвії, чи чекають там “руський мир” та ставлення латвійців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
У Латвії щиро вірили російській пропаганді
За словами Нікіти Таренова, протягом багатьох років у Латвії транслювали російське телебачення. Через російські ЗМІ мешканців Латвії переконували, що в Україні одні нацисти, військові “Азову“ вбивають дітей й поширювали фейки типу “історії з хлопчиком в турсиках”.
Військовий зазначив, що тільки після повномасштабного вторгення Росії в Україну настрої латвійців змінились.
На думку Нікіти Таренова, Латвія дуже багато робить для України. Громадські організації та влада Латвії постійно відправляють гуманітарну допомогу в Україну, також багато українських добровольців їздять саме у Латвію на навчання.
Латвійці відчули, що можуть бути наступною ціллю РФ
За словами військового, після повномасштабного вторгнення латвійці почали негативно ставитись до Росії.
Військовий зазначив, що в Латвії навіть прийняли закон щодо сепаратистів та колаборантів.
“Якщо ти любиш “руський мир” у тебе забирають авто й відправляють військовим в Україну” — заявив “Латвієць“.
Нікіта Таренов зазначив, що на території Латвії дотепер багато росіян, які чекають того ж самого, що відбувається в Україні.
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