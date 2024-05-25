Чому латвійці до повномасштабної війни боялися Україну — пояснення добровольця
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому латвійці до повномасштабної війни боялися Україну — пояснення добровольця

Мешканці Латвії
Джерело:  online.ua

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA розповів про специфіку російської пропаганди у Латвії, чи чекають там “руський мир” та ставлення латвійців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Латвії щиро вірили російській пропаганді

За словами Нікіти Таренова, протягом багатьох років у Латвії транслювали російське телебачення. Через російські ЗМІ мешканців Латвії переконували, що в Україні одні нацисти, військові “Азову“ вбивають дітей й поширювали фейки типу “історії з хлопчиком в турсиках”.

Військовий зазначив, що тільки після повномасштабного вторгення Росії в Україну настрої латвійців змінились.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну настрої змінились. Після Маріуполя. Тепер Азовці — це герої, супервоїни. Відношення до України також змінилося.

Нікіта “Латвієць“ Таренов

Нікіта “Латвієць“ Таренов

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець Латвії, ексборець “Кракена“

На думку Нікіти Таренова, Латвія дуже багато робить для України. Громадські організації та влада Латвії постійно відправляють гуманітарну допомогу в Україну, також багато українських добровольців їздять саме у Латвію на навчання.

Латвійці відчули, що можуть бути наступною ціллю РФ

За словами військового, після повномасштабного вторгнення латвійці почали негативно ставитись до Росії.

Якщо Україну захоплять, куди Росія піде далі? 100% в Латвію. Раніше все було “добре“. Не знаєш мови? — Добре. Телеканали російські? — Добре. Все було якось не зрозуміло. Після повномасштабки все змінилось. Не знаєш латвійської? — Їдь в Росію! Російських телеканалів не має бути в Латвії. Вони зомбують і показують “гниль“ — заявив Нікіта “Латвієць“ Таренов.

Військовий зазначив, що в Латвії навіть прийняли закон щодо сепаратистів та колаборантів.

“Якщо ти любиш “руський мир” у тебе забирають авто й відправляють військовим в Україну” — заявив “Латвієць“.

Нікіта Таренов зазначив, що на території Латвії дотепер багато росіян, які чекають того ж самого, що відбувається в Україні.

Особливо в місті Даугавпілсе 100% чекають російського вторгнення. У цьому місті довгий час знаходяться представники ФСБ Росії. За 2 години це місто можна захопити легко. Як Крим, неочікувано заїхати — і міста немає.

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