Дрони та зенітні гармати. Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Латвії погодив передачу українським захисникам нового пакету військової допомоги. Він включатиме дрони та протиповітряну оборону.
Уряд Латвії схвалив надання Україні нової військової допомоги
Латвія готує для ЗСУ нову партію озброєння.
Про це повідомляє прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня у Twitter.
Вона наголосила, що Росія зараз є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.
NBS MANTIS: що відомо
Зазначимо, що прем'єрка не уточнила, які саме зенітні гармати отримає Україна, але, найімовірніше, йдеться про NBS MANTIS.
Це стаціонарний зенітний комплекс ближнього радіуса дії, призначений для захисту від ракетних, мінометних та артилерійських ударів. Також зенітка здатна знищувати ворожі безпілотники.
Такий зенітний комплекс розробив німецький оборонний концерн Rheinmetall. Планувалося, що він захищатиме військові бази.
Максимальна дальність стрільби зенітки — 5 км.
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