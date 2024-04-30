Дрони та зенітні гармати. Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрони та зенітні гармати. Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Evika Silina
Мантіс

Уряд Латвії погодив передачу українським захисникам нового пакету військової допомоги. Він включатиме дрони та протиповітряну оборону.

Уряд Латвії схвалив надання Україні нової військової допомоги

Латвія готує для ЗСУ нову партію озброєння.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня у Twitter.

Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості.

Евіка Силіня

Евіка Силіня

Прем'єр-міністерка Латвії

Вона наголосила, що Росія зараз є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками.

NBS MANTIS: що відомо

Зазначимо, що прем'єрка не уточнила, які саме зенітні гармати отримає Україна, але, найімовірніше, йдеться про NBS MANTIS.

Це стаціонарний зенітний комплекс ближнього радіуса дії, призначений для захисту від ракетних, мінометних та артилерійських ударів. Також зенітка здатна знищувати ворожі безпілотники.

Такий зенітний комплекс розробив німецький оборонний концерн Rheinmetall. Планувалося, що він захищатиме військові бази.

Максимальна дальність стрільби зенітки — 5 км.

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