Дрони та зенітні гармати. Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Латвії погодив передачу українським захисникам нового пакету військової допомоги. Він включатиме дрони та протиповітряну оборону.

Уряд Латвії схвалив надання Україні нової військової допомоги

Латвія готує для ЗСУ нову партію озброєння.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня у Twitter.

Valdība tikko atbalstīja NBS pretgaisa aizsardzības lielgabalu, taktiskās bezpilota novērošanas sistēmas, kā arī citu būtisku materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas palīdzēs uzlabot gan Ukrainas pretgaisa aizsardzību, gan izlūkošanas spējas. 1/2 — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 30, 2024

Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості. Евіка Силіня Прем'єр-міністерка Латвії

Вона наголосила, що Росія зараз є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками. Поширити

NBS MANTIS: що відомо

Зазначимо, що прем'єрка не уточнила, які саме зенітні гармати отримає Україна, але, найімовірніше, йдеться про NBS MANTIS.

Це стаціонарний зенітний комплекс ближнього радіуса дії, призначений для захисту від ракетних, мінометних та артилерійських ударів. Також зенітка здатна знищувати ворожі безпілотники.

Такий зенітний комплекс розробив німецький оборонний концерн Rheinmetall. Планувалося, що він захищатиме військові бази.

Максимальна дальність стрільби зенітки — 5 км.