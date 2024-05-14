Латвия предоставит 10 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ

Правительство Латвии приняло решение о выделении 10 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины.

Латвия выделит 10 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Министр обороны страны Андрис Спрудс заявил, что за эти средства хотят приобрести более трех тысяч 155-миллиметровых снарядов.

Спрудс также напомнил, что летом Латвия отправит Украине около тысячи разнообразных беспилотников в рамках работы Коалиции дронов.

Что известно о чешской инициативе

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины, но нуждается в финансировании для этого.

Уже в марте Чехии совместно с партнерами удалось собрать часть средств на покупку первой партии в 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

26 марта министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Украина может получить 1,5 миллиона снарядов в рамках чешской инициативы.

16 апреля Чехия законтрактовала первые 180 тысяч боеприпасов для Украины. 24 апреля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит первую партию боеприпасов по чешской инициативе в течение следующих двух месяцев..

Полный список стран, финансирующих инициативу, не объявляется. Однако известно, что к ней уже присоединились Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Германия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Великобритания, Канада, Франция, Польша и Бельгия.