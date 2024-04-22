Когда Украина получит первые снаряды по чешской инициативе — ответ Борреля
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Украина получит первые снаряды по чешской инициативе — ответ Борреля

Снаряд
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Источник:  online.ua

Первые снаряды в рамках чешской инициативы Украина получит в конце мая или начале июня.

Боеприпасы для Украины в рамках чешской инициативы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, в которой дистанционно принимали участие украинские министры заявил, что “мы не должны забывать о нехватке боеприпасов 55-го калибра и многие страны присоединились к чешской инициативе, чтобы искать боеприпасы”.

По его словам, первые поставки артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы, могут прибыть в конце мая — начале июня.

Боррель также добавил, что вопрос предоставления Украине больше систем ПВО и артснарядов калибра 155 мм остается для представителей ЕС важнейшей целью.

И многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе для координации и продвижения усилий по усилению украинского ПВО.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Главный дипломат Евросоюза

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов и знает, где закупить еще 300 тысяч.

Самые большие денежные взносы, по данным чешского премьера Петра Фиалы, поступили от Германии, Нидерландов и Дании. В общей сложности к инициативе присоединились около 20 стран.

Украина получит первые снаряды, закупленные благодаря этой инициативе, в июне.

В Чехии идентифицировали около 1,5 млн снарядов на мировом рынке и их можно приобрести, если на это будут средства.

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