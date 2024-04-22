Перші снаряди в рамках чеської ініціативи Україна отримає наприкінці травня або на початку червня.

Боєприпаси для України в рамках чеської ініціативи

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів ЄС, у якій дистанційно брали участь українські міністри заявив, що “ми не повинні забувати про брак боєприпасів 55-го калібру і багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси”.

За його словами, перші поставки артилерійських снарядів, придбаних у рамках чеської ініціативи, можуть прибути наприкінці травня — на початку червня.

Боррель також додав, що питання надання Україні більше систем ППО та артснарядів калібру 155 мм залишається для представників ЄС найважливішою метою.

І багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі задля координації і просування зусиль із посилення української ППО. Жозеп Боррель Головний дипломат Євросоюзу

🔴 Live now: Follow HR/VP @JosepBorrellF press conference following today’s EU Foreign Affairs & Defence Ministers' Council. https://t.co/YHTEuUebYY — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) April 22, 2024

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

Чехія у межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч снарядів, і знає, де закупити ще 300 тисяч.

Найбільші грошові внески, за даними чеського прем’єра Петра Фіали, надійшли від Німеччини, Нідерландів та Данії. Загалом до ініціативи долучилися близько 20 країн.

Україна отримає перші снаряди, закуплені завдяки цій ініціативі, у червні.

У Чехії ідентифікували близько 1,5 млн снарядів на світовому ринку, і їх можна придбати, якщо на це будуть кошти.