Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA згадав, як для нього починалось вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Як "Латвієць" зустрів своє 24 лютого в Україні

За словами військового, з початку бійці його підрозділу взагалі не розуміли, що відбувається, однак вже були готові до вторгнення російських окупантів в якийсь з цих днів.

Він зазначив, що заздалегідь зібрав рюкзак з формою та бронею.

"Латвієць" згадує, що тоді йому подзвонив друг і закликав збиратись та висуватись на місце збору.

Він подзвонив такий, каже, братику, вставай, у нас війна, треба збиратися їхати на місце збору. Ну я дивлюся, типу 4 ранку, я такий, ну гаразд. Взяв сумку, зайшов до крамниці. Я думав, що це останній раз, коли я заходжу в магазин, купив собі швебс із гранатом і пішов, отже, на місце збору, — розповідає військовий. Поширити

Після цього, за його словами, вирушили на базу і отримали там зброю.

Він додав, що відповідно до отриманої інформації, тоді російські окупанти ще на зайшли на територію Харківської області.

І наше перше завдання було їхати на Північну Салтівку, де ми провели майже місяць чи трохи більше. Тримали оборону там, — зазначає "Латвієць". Поширити

Про найжорстокішу історію з фронту

За словами військового, найбільш жорстока історія трапилась з ним під час оборони Бахмута на Донеччині.

"Латвієць" розповідає, що тоді з бойовими товаришами вони вирішили підібратись до російських окупантів та навести галасу.