Боєць 3-ї ОШБр "Латвієць" пригадав своє 24 лютого та найжорсткішу історію з фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць 3-ї ОШБр "Латвієць" пригадав своє 24 лютого та найжорсткішу історію з фронту

Нікіта “Латвієць” Таренов
Джерело:  online.ua

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA згадав, як для нього починалось вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Як "Латвієць" зустрів своє 24 лютого в Україні

За словами військового, з початку бійці його підрозділу взагалі не розуміли, що відбувається, однак вже були готові до вторгнення російських окупантів в якийсь з цих днів.

Він зазначив, що заздалегідь зібрав рюкзак з формою та бронею.

"Латвієць" згадує, що тоді йому подзвонив друг і закликав збиратись та висуватись на місце збору.

Він подзвонив такий, каже, братику, вставай, у нас війна, треба збиратися їхати на місце збору. Ну я дивлюся, типу 4 ранку, я такий, ну гаразд. Взяв сумку, зайшов до крамниці. Я думав, що це останній раз, коли я заходжу в магазин, купив собі швебс із гранатом і пішов, отже, на місце збору, — розповідає військовий.

Після цього, за його словами, вирушили на базу і отримали там зброю.

Він додав, що відповідно до отриманої інформації, тоді російські окупанти ще на зайшли на територію Харківської області.

І наше перше завдання було їхати на Північну Салтівку, де ми провели майже місяць чи трохи більше. Тримали оборону там, — зазначає "Латвієць".

Про найжорстокішу історію з фронту

За словами військового, найбільш жорстока історія трапилась з ним під час оборони Бахмута на Донеччині.

"Латвієць" розповідає, що тоді з бойовими товаришами вони вирішили підібратись до російських окупантів та навести галасу.

Ми підійшли, значить, туди, через далекомір подивилися, скільки метрів. Побачили, що це 200 метрів, приблизно націлилися на постріли 200 метрів. І почали стріляти у бік окупантів, де вони сиділи в багатоповерхівці. І ми ось так стріляли. І останнім пострілом ми потрапляємо у вікно їм, там детонує БК, вилітає дві стіни і падають два окупанти з четвертого поверху. З іншої багатоповерхівки висовується людина, ну наша, і просто цих двох окупантів стріляє і все. Ну зрозуміло, що ми відразу знімаємося, йдемо у штаб, і нам у штабі ось це розповідають, що ми успішно виконали завдання. Це, напевно, найлютіша, що могла історія бути з нами, — розповідає "Латвієць".

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