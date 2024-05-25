Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA згадав, як для нього починалось вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
Як "Латвієць" зустрів своє 24 лютого в Україні
За словами військового, з початку бійці його підрозділу взагалі не розуміли, що відбувається, однак вже були готові до вторгнення російських окупантів в якийсь з цих днів.
Він зазначив, що заздалегідь зібрав рюкзак з формою та бронею.
"Латвієць" згадує, що тоді йому подзвонив друг і закликав збиратись та висуватись на місце збору.
Після цього, за його словами, вирушили на базу і отримали там зброю.
Він додав, що відповідно до отриманої інформації, тоді російські окупанти ще на зайшли на територію Харківської області.
Про найжорстокішу історію з фронту
За словами військового, найбільш жорстока історія трапилась з ним під час оборони Бахмута на Донеччині.
"Латвієць" розповідає, що тоді з бойовими товаришами вони вирішили підібратись до російських окупантів та навести галасу.
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