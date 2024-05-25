Чому кожна людина повинна готуватися до війни — пояснення бійця 3-ї ОШБр "Латвійця"

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA розповів, чому кожному українцю треба бути готовим до бойових бій, навіть якщо вони знаходяться далеко від фронту.
Чому треба готуватися до війни
Також він додав, що війна в Україні прийде до всіх — кожному доведеться воювати, хоча багато хто не сильно розуміє, в чому справа.
“Латвієць” назвав іншу ціль Путіна, окрім України
На переконання воїна, країнам Балтії вкрай важливо почати готуватися до найгіршого розвитку подій: не лише Латвії, а й Литві та Естонії.
Він також звернув увагу на те, що Литва дійсно не втрачає час й уже давно розпочала процес підготовки до можливого вторгнення РФ.
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