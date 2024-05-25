Чому кожна людина повинна готуватися до війни — пояснення бійця 3-ї ОШБр "Латвійця"

Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA розповів, чому кожному українцю треба бути готовим до бойових бій, навіть якщо вони знаходяться далеко від фронту.

Чому треба готуватися до війни

К войне нужно готовиться. Каждому людину. Любому. Всі, хто дивиться це відео, ви обов'язково повинні готуватися до війни. Потому що ваша війна не затягує до тієї міри, поки у вашому місті вони (россіне — Ред.) не збираються зайти. Ось, коли начнуть вони йти, ви відразу захочете вивчити медицину, тактику, стратегію, стрільбу, брати зброю в руки. І вам доведеться це зробити. Любому людину. Любому, — сказав боец. Поширити

Також він додав, що війна в Україні прийде до всіх — кожному доведеться воювати, хоча багато хто не сильно розуміє, в чому справа.

Даже ось хто в Києві сидить, вони думають, що да, до нас війна не прийшла, типу все добре. Но це не так. Война доходить до кожного. І доведеться кожному воювати. Але вони це не сильно розуміють на самому місці. Ось, коли ось почалася ось ця масштабна війна, ось в цей день, чому-то всі такі сложенные стали. Вони стали допомагати, вирішувати проблеми все. А потім, коли з Харкова і з Києва їх (росіяни — Ред.) убрали, то все, не потрібно донатити. Все, я не хочу воювати, зачем мені ця війна. Я не рожден для войны. Я хочу економічний фронт тримати. Нікіта “Латвієць” Таренов Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена"

“Латвієць” назвав іншу ціль Путіна, окрім України

На переконання воїна, країнам Балтії вкрай важливо почати готуватися до найгіршого розвитку подій: не лише Латвії, а й Литві та Естонії.

Він також звернув увагу на те, що Литва дійсно не втрачає час й уже давно розпочала процес підготовки до можливого вторгнення РФ.