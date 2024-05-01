Тотальна війна. Чого очікувати українцям від Росії до кінця 2024 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Тотальна війна. Чого очікувати українцям від Росії до кінця 2024 року

армія РФ
Джерело:  NV

Як прогнозує політичний оглядач Іван Яковина, протягом поточного року РФ кине проти України "абсолютно все", що має, оскільки хоче якомога швидше виграти війну.

У 2024 році можливе суттєве загострення на фронті

Український експерт звертає увагу на те, що потрібно "готуватися до того, що це буде тотальна війна з російського боку", і треба відбитися.

І в 2024 році, найімовірніше, доведеться набирати до ЗСУ додатково людей — 100, 200, 300 тисяч осіб, — зазначає Іван Яковина.

На переконання оглядача, цілком ймовірно, нових бійців у Збройні сили України простіше було б набрати, якби були чітко прописані терміни служби.

Бо якщо безстроково ви йдете в армію, то кількість охочих вступити до лав збройних сил стрімко знизиться. Але відбитися від російської армії у 2024 році дуже важливо з низки причин. Саме цього року буде особливо важко і дуже важливо якомога менше втратити саме цьогоріч, — пояснив експерт.

За його словами, Путін поспішає якомога швидше завершити війну, тому Україна має продемонструвати йому, що в армії РФ немає жодних шансів на цьому шляху.

Армія РФ вдається до нової такти на фронті

Видання The Washington Post звертає увагу на те, що ситуація на російсько-українскому фронті загострилася. Росія знову використовує тактику “м'ясних штурмів”.

Протягом останніх днів ЗСУ відійшли з трьох сіл у Донецькій області.

Що важливо розуміти, без боєприпасів та свіжих сил Україна опинилася у вразливій позиції перед російським наступом.

Російські загарбники роблять все можливе, щоб перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.

Армія РФ сконцентрувала основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах.

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