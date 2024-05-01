Тотальна війна. Чого очікувати українцям від Росії до кінця 2024 року

Як прогнозує політичний оглядач Іван Яковина, протягом поточного року РФ кине проти України "абсолютно все", що має, оскільки хоче якомога швидше виграти війну.

У 2024 році можливе суттєве загострення на фронті

Український експерт звертає увагу на те, що потрібно "готуватися до того, що це буде тотальна війна з російського боку", і треба відбитися.

І в 2024 році, найімовірніше, доведеться набирати до ЗСУ додатково людей — 100, 200, 300 тисяч осіб, — зазначає Іван Яковина. Поширити

На переконання оглядача, цілком ймовірно, нових бійців у Збройні сили України простіше було б набрати, якби були чітко прописані терміни служби.

Бо якщо безстроково ви йдете в армію, то кількість охочих вступити до лав збройних сил стрімко знизиться. Але відбитися від російської армії у 2024 році дуже важливо з низки причин. Саме цього року буде особливо важко і дуже важливо якомога менше втратити саме цьогоріч, — пояснив експерт. Поширити

За його словами, Путін поспішає якомога швидше завершити війну, тому Україна має продемонструвати йому, що в армії РФ немає жодних шансів на цьому шляху.

Армія РФ вдається до нової такти на фронті

Видання The Washington Post звертає увагу на те, що ситуація на російсько-українскому фронті загострилася. Росія знову використовує тактику “м'ясних штурмів”.

Протягом останніх днів ЗСУ відійшли з трьох сіл у Донецькій області.

Що важливо розуміти, без боєприпасів та свіжих сил Україна опинилася у вразливій позиції перед російським наступом.

Російські загарбники роблять все можливе, щоб перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.