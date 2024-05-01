Тотальная война. Чего ждать украинцам от России до конца 2024 года

Как прогнозирует политический обозреватель Иван Яковина, в течение текущего года РФ бросит против Украины "абсолютно все", что имеет, поскольку хочет поскорее выиграть войну.
В 2024 году возможно существенное обострение на фронте
Украинский эксперт обращает внимание на то, что нужно "готовиться к тому, что это будет тотальная война с российской стороны" и нужно будет отбиваться.
По убеждению обозревателя, по всей вероятности, новых бойцов в Вооруженные силы Украины проще было бы набрать, если бы были четко прописаны сроки службы.
По его словам, Путин спешит как можно быстрее завершить войну, поэтому Украина должна продемонстрировать ему, что у армии РФ нет никаких шансов на этом пути.
Армия РФ прибегает к новой такте на фронте
Издание The Washington Post обращает внимание на то, что ситуация на российско-украинском фронте обострилась. Россия снова использует тактику "мясных штурмов".
В последние дни ВСУ отошли из трех сел в Донецкой области.
Что важно понимать, без боеприпасов и свежих сил Украина оказалась в уязвимой позиции перед российским наступлением.
Российские захватчики делают все возможное для того, чтобы перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.
Армия РФ сконцентрировала основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.
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