Тотальная война. Чего ждать украинцам от России до конца 2024 года

Как прогнозирует политический обозреватель Иван Яковина, в течение текущего года РФ бросит против Украины "абсолютно все", что имеет, поскольку хочет поскорее выиграть войну.

В 2024 году возможно существенное обострение на фронте

Украинский эксперт обращает внимание на то, что нужно "готовиться к тому, что это будет тотальная война с российской стороны" и нужно будет отбиваться.

И в 2024 году, вероятнее всего, придется набирать в ВСУ дополнительно людей — 100, 200, 300 тысяч человек, — отмечает Иван Яковина. Поделиться

По убеждению обозревателя, по всей вероятности, новых бойцов в Вооруженные силы Украины проще было бы набрать, если бы были четко прописаны сроки службы.

Ибо если бессрочно вы идете в армию, то количество желающих вступить в ряды Вооруженных сил стремительно снизится. Но отбиться от российской армии в 2024 году очень важно по ряду причин. Именно в этом году будет особенно тяжело и очень важно как можно меньше потерять в этом году, — объяснил эксперт. Поделиться

По его словам, Путин спешит как можно быстрее завершить войну, поэтому Украина должна продемонстрировать ему, что у армии РФ нет никаких шансов на этом пути.

Армия РФ прибегает к новой такте на фронте

Издание The Washington Post обращает внимание на то, что ситуация на российско-украинском фронте обострилась. Россия снова использует тактику "мясных штурмов".

В последние дни ВСУ отошли из трех сел в Донецкой области.

Что важно понимать, без боеприпасов и свежих сил Украина оказалась в уязвимой позиции перед российским наступлением.

Российские захватчики делают все возможное для того, чтобы перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.