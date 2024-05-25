Почему каждый человек должен готовиться к войне — объяснение бойца 3-й ОШБр "Латвица"

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA рассказал, почему каждому украинцу нужно быть готовым к боевым сражениям, даже если они находятся далеко от фронта.
Почему нужно готовиться к войне
Также он добавил, что война в Украине придет ко всем — каждому придется воевать, хотя многие не сильно понимают, в чем дело.
"Латвиец" назвал другую цель Путина, кроме Украины
По мнению воина, странам Балтии крайне важно начать готовиться к худшему развитию событий: не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии.
Он также обратил внимание на то, что Литва действительно не теряет время и уже давно начала процесс подготовки к возможному вторжению РФ.
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