Почему каждый человек должен готовиться к войне — объяснение бойца 3-й ОШБр "Латвица"
Категория
Украина
Дата публикации

Почему каждый человек должен готовиться к войне — объяснение бойца 3-й ОШБр "Латвица"

Почему каждый человек должен готовиться к войне
Читати українською
Источник:  online.ua

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA рассказал, почему каждому украинцу нужно быть готовым к боевым сражениям, даже если они находятся далеко от фронта.

Почему нужно готовиться к войне

К войне нужно готовиться. Каждому человеку. Любому. Все, кто смотрит это видео, вы обязательно должны готовиться к войне. Потому что ваша война не затягивает до тех пор, пока в вашем городе они не собираются зайти. Вот, когда начнут они уходить, вы сразу захотите изучить медицину, тактику, стратегию, стрельбу, брать оружие в руки. И вам придется это сделать. Любому человеку. Любому, — сказал боец.

Также он добавил, что война в Украине придет ко всем — каждому придется воевать, хотя многие не сильно понимают, в чем дело.

Даже вот кто в Киеве сидит, они думают, что да, к нам война не пришла, типа все хорошо. Но это не так. Война доходит до каждого. И придется каждому воевать. Но они это не очень понимают на самом месте. Вот когда вот началась вот эта масштабная война, вот в этот день, почему-то все такие сложенные стали. Они стали помогать, решать все проблемы. А потом, когда из Харькова и из Киева их (россияне — Ред.) убрали, все не нужно донатить. Я не хочу воевать, зачем мне эта война. Я не рожден для войны. Я хочу экономического фронта держать.

Никита "Латвиец" Таренов

Никита "Латвиец" Таренов

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена"

"Латвиец" назвал другую цель Путина, кроме Украины

По мнению воина, странам Балтии крайне важно начать готовиться к худшему развитию событий: не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии.

Он также обратил внимание на то, что Литва действительно не теряет время и уже давно начала процесс подготовки к возможному вторжению РФ.

Это (вторжение РФ — ред.) произойдет в двух вариантах: когда они попытаются захватить полностью Украину, но не получится. Или второй вариант — если у них (россиян — ред.) сейчас с Харьковом что-то прогорит. У них не получится захватить Харьков — это 100%, что не получится. Мы его не отдадим просто так. Тогда они, возможно, захотят захватить немного Прибалтики. У меня почему-то такие мысли, — говорит Никита Латвиец Таренов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Не война. Столтенберг назвал главное препятствие для вступления Украины в НАТО
Офис Президента Украины
Йенс Столтенберг
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тотальная война. Чего ждать украинцам от России до конца 2024 года
армия РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда может начаться Третья мировая война. В Венгрии озвучили новый прогноз
Петер Сиярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?