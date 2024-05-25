Почему каждый человек должен готовиться к войне — объяснение бойца 3-й ОШБр "Латвица"

Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" Никита Латвиец Таренов в интервью Online.UA рассказал, почему каждому украинцу нужно быть готовым к боевым сражениям, даже если они находятся далеко от фронта.

Почему нужно готовиться к войне

К войне нужно готовиться. Каждому человеку. Любому. Все, кто смотрит это видео, вы обязательно должны готовиться к войне. Потому что ваша война не затягивает до тех пор, пока в вашем городе они не собираются зайти. Вот, когда начнут они уходить, вы сразу захотите изучить медицину, тактику, стратегию, стрельбу, брать оружие в руки. И вам придется это сделать. Любому человеку. Любому, — сказал боец. Поделиться

Также он добавил, что война в Украине придет ко всем — каждому придется воевать, хотя многие не сильно понимают, в чем дело.

Даже вот кто в Киеве сидит, они думают, что да, к нам война не пришла, типа все хорошо. Но это не так. Война доходит до каждого. И придется каждому воевать. Но они это не очень понимают на самом месте. Вот когда вот началась вот эта масштабная война, вот в этот день, почему-то все такие сложенные стали. Они стали помогать, решать все проблемы. А потом, когда из Харькова и из Киева их (россияне — Ред.) убрали, все не нужно донатить. Я не хочу воевать, зачем мне эта война. Я не рожден для войны. Я хочу экономического фронта держать. Никита "Латвиец" Таренов Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена"

"Латвиец" назвал другую цель Путина, кроме Украины

По мнению воина, странам Балтии крайне важно начать готовиться к худшему развитию событий: не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии.

Он также обратил внимание на то, что Литва действительно не теряет время и уже давно начала процесс подготовки к возможному вторжению РФ.