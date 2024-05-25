Боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" Нікіта “Латвієць” Таренов в інтерв'ю Online.UA зазначив, що велика кількість росіян у Латвії очікують на вторгнення окупаційної армії РФ.

Яке місто у Латвії найбільш вразливе у разі вторгнення окупаційної армії РФ

“Латвієць” зазначив, що у місті Даугавпілс перебуває велика кількість агентів російських спецслужб, зокрема ФСБ.

За його словами, місто настільки проросійське, що злочинна армія РФ могла б захопити його за лічені години, аналогічному тому, як країна-агресорка анексувала Крим у 2014 році.

Раптово просто заїдуть і все, більше не має міста, — зазначає “Латвієць” Поширити

Як поводять себе росіяни у Латвії

За його словами, більша частина росіян, які залишаються у Латвії, продовжують підтримувати так званий “руський мир”.

“Латвієць” пояснює, що до розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України у Латвії відчувався дуже сильний вплив Росії.

Телеканали, якісь газети, незрозумілі якісь політики, які незрозуміло, що роблять у політиці та тісно пов’язані із Росією, — пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що росіяни, які залишились на території Латвії після розвалу СРСР, вони продовжують підтримувати Росію.

“Латвієць” додав, що такі самі ж настрої підтримує навіть російська молодь на території Латвії.

Він пояснює, що це наслідки прямого впливу російської пропаганди у Латвії.

Військовий підкреслив, що росіяни у Латвії постійно їздять до Росії та виховують своїх дітей під впливом кремлівської пропаганди.