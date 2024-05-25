Боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" Никита "Латвиец" Таренов в интервью Online.UA отметил, что большое количество россиян в Латвии ожидают вторжения оккупационной армии РФ.

Какой город в Латвии наиболее уязвим в случае вторжения оккупационной армии РФ

Латвиец отметил, что в городе Даугавпилс находится большое количество агентов российских спецслужб, в частности ФСБ.

По его словам, город настолько пророссийский, что преступная армия РФ могла бы захватить его в считанные часы, аналогичному тому, как страна-агрессорка аннексировала Крым в 2014 году.

Внезапно просто заедут и все, больше нет города, — отмечает Латвиец Поделиться

Как ведут себя россияне в Латвии

По его словам, большая часть остающихся в Латвии россиян продолжают поддерживать так называемый "русский мир".

Латвиец объясняет, что к развязанной Кремлем преступной войне против Украины в Латвии ощущалось очень сильное влияние России.

Телеканалы, какие-то газеты, непонятные политики, непонятно, что делают в политике и тесно связаны с Россией, — объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что оставшиеся на территории Латвии россияне после развала СССР они продолжают поддерживать Россию.

"Латвиец" добавил, что такие же настроения поддерживает даже российская молодежь на территории Латвии.

Он объясняет, что это есть последствия прямого влияния российской пропаганды в Латвии.

Военный подчеркнул, что россияне в Латвии постоянно ездят в Россию и воспитывают своих детей под влиянием кремлевской пропаганды.