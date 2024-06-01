Протягом доби з 31 травня по 1 червня українські військові ліквідували ще 1130 військових РФ та десятки одиниць ворожої техніки і озброєння.

Що відомо про втрати окупаційної армії РФ протягом доби

Загальні бойові втрати противника протягом доби орієнтовно склали:

особового складу — близько 508780 (+1130) осіб ,

танків — 7740 (+12) од,

бойових броньованих машин — 14947 (+12) од,

артилерійських систем — 13184 (+44) од,

РСЗВ — 1088 (+0) од,

засобів ППО — 815 (+0) од,

літаків — 357 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10617 (+30),

крилатих ракет — 2230 (+1),

кораблів /катерів — 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 18006 (+101) од,

спеціальної техніки — 2181 (+17)

Ситуація на фронті станом на 31 тарвня

За інформацією Генштабу станом на вечір 31 травня ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.

Протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення між силами оборони та армією РФ.

Протягом доби російські загарбники завдали по території України один ракетний із застосуванням шести ракет та 47 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 531 дрон-камікадзе.

Також ворог здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили два місця скупчення особового складу противника, один район зосередження військової техніки, дві артилерійські системи, чотири пункти управління та базу пально-мастильних матеріалів.

На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців. Сили оборони проводять активні заходи вогневого впливу на підрозділи російських окупантів.

На Куп’янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 12. Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Новоєгорівка та Макіївка.

Українські захисники продовжують відбивати ще сім атак поблизу Петропавлівки, Берестового та Новоєгорівки. Ситуація напружена, проте контрольована.

На Лиманському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Діброви та Торського успіху не мали.

Впродовж дня на Сіверському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Особливо активним ворог був поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку агресор шість разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби були безуспішними.

Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася сьогодні на Покровському напрямку.

Ворог не полишає спроб за підтримки авіації та артилерії відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів.

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося п’ять бойових зіткнень.

На Времівському напрямку російські загарбники тричі атакували наші підрозділи в районі Старомайорського. Усі штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра.