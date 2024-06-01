За сутки с 31 мая по 1 июня украинские военные ликвидировали еще 1130 военных РФ и десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток

Общие боевые потери противника в течение суток ориентировочно составили:

личного состава — около 508780 (+1130) человек,

танков — 7740 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 14947 (+12) ед,

артиллерийских систем — 13184 (+44) ед,

РСЗО — 1088 (+0) ед,

средств ПВО — 815 (+0) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10617 (+30),

крылатых ракет — 2230 (+1),

кораблей /катеров — 27 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18006 (+101) ед,

специальной техники — 2181 (+17)

Ситуация на фронте по состоянию на 31 мая

По информации Генштаба на вечер 31 мая ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

В течение суток произошло 81 боевое столкновение между силами обороны и армией РФ.

За сутки российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный с применением шести ракет и 47 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 531 дрон-камикадзе.

Также враг совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили два места скопления личного состава противника, один район сосредоточения военной техники, две артиллерийские системы, четыре пункта управления и базу горюче-смазочных материалов.

На Харьковском направлении произошло две безуспешные атаки врага в районе Волчанска и Липцев. Силы обороны проводят активные меры огневого действия на подразделения русских окупантов.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 12. Силы обороны успешно отразили пять атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Новоегоровка и Макеевка.

Украинские защитники продолжают отбивать еще семь атак вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Лиманском направлении произошло четыре боестолкновения. Попытки российских окупантов продвинуться в районах Тернов, Дибровы и Торского успеха не имели.

В течение дня на Северском направлении произошло восемь боевых столкновений. Особенно активным враг был вблизи Выимки.

На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Временного Яра. Все пробы были безуспешными.

Наибольшее количество боевых столкновений произошло сегодня на Покровском направлении.

Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии найти слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений.

На Кураховском направлении в это время суток произошло пять боевых столкновений.

На Времивском направлении российские захватчики трижды атаковали наши подразделения в Старомайорском районе. Все штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра.