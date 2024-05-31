В мережі опублікували супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту Кавказ біля Керчі в тимчасово окупованому Криму.

З акваторії порту “Кавказ” у Криму прибрали великі судна

Внаслідок ракетного удару ЗСУ по порту Кавказ біля окупованої Керчі частково зруйновано нафтобазу. Супутникові знімки наслідків удару за 31 травня опублікували Planet Labs.

На супутникових знімках видно наслідки ракетних ударів, здійснених вранці того ж дня. Згідно з зображеннями, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту “Кавказ” біля Керчі, що в окупованому Криму. Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше Поширити

Крім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.

За вантажообігом порт “Кавказ” — п'ятий у Російській Федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська.

Часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах.

Зʼявилася подробиці операції Сил оборони та СБУ в порту “Кавказ”

Сили оборони завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту “Кавказ” і використовувалися для військової логістики агресора.

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті Кавказ.

Через неї нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.