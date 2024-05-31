АТЕШ причетний до удару ЗСУ по нафтобазі в порту "Кавказ"
Категорія
Події
Дата публікації

АТЕШ причетний до удару ЗСУ по нафтобазі в порту "Кавказ"

Вибух
Джерело:  АТЕШ

Партизани АТЕШ підтвердили свою причетність до знищення нафтового термінала в порту "Кавказ" у ніч проти 31 травня.

Порт “Кавказ” використовували для перекидання військової техніки РФ

У ніч на 31 травня ЗСУ завдали потужного удару по нафтовому терміналу порту «Кавказ» у Керченській протоці. Це важлива логістична та інфраструктурна ціль, якою користуються військові РФ.

Агенти нашого руху не раз проводили розвідку та ділилися інформацією із ЗСУ про зазначений термінал. Ми раді, що наша інформація допомогла паралізувати другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні, який використовувався для перекидання військової техніки, та виведено з ладу один із найбільших нафтових терміналів у регіоні– йдеться у повідомленні АТЕШ.

У АТЕШ заявили, що продовжуватимуть боротьбу з армією РФ та звільненням кримців від ненависної путінської влади.

Зʼявилася подробиці операції Сил оборони та СБУ в порту “Кавказ”

Сили оборони завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ".

Через неї нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ атакували нафтовий термінал у порту "Кавказ" РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ
порт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака ЗСУ по нафтобазі в порту "Кавказ". Зʼявилися деталі кількаденної операції
пожар
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Модернізація ракети "Нептун". Аналітики вважають історичним удар ЗСУ по порту "Кавказ" РФ
Ракета "Нептун"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?