Партизани АТЕШ підтвердили свою причетність до знищення нафтового термінала в порту "Кавказ" у ніч проти 31 травня.
Порт “Кавказ” використовували для перекидання військової техніки РФ
У ніч на 31 травня ЗСУ завдали потужного удару по нафтовому терміналу порту «Кавказ» у Керченській протоці. Це важлива логістична та інфраструктурна ціль, якою користуються військові РФ.
У АТЕШ заявили, що продовжуватимуть боротьбу з армією РФ та звільненням кримців від ненависної путінської влади.
Зʼявилася подробиці операції Сил оборони та СБУ в порту “Кавказ”
Сили оборони завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.
Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.
Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.
Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ".
Через неї нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.
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