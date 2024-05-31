Партизани АТЕШ підтвердили свою причетність до знищення нафтового термінала в порту "Кавказ" у ніч проти 31 травня.

Порт “Кавказ” використовували для перекидання військової техніки РФ

У ніч на 31 травня ЗСУ завдали потужного удару по нафтовому терміналу порту «Кавказ» у Керченській протоці. Це важлива логістична та інфраструктурна ціль, якою користуються військові РФ.

Агенти нашого руху не раз проводили розвідку та ділилися інформацією із ЗСУ про зазначений термінал. Ми раді, що наша інформація допомогла паралізувати другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні, який використовувався для перекидання військової техніки, та виведено з ладу один із найбільших нафтових терміналів у регіоні– йдеться у повідомленні АТЕШ. Поширити

У АТЕШ заявили, що продовжуватимуть боротьбу з армією РФ та звільненням кримців від ненависної путінської влади.

Зʼявилася подробиці операції Сил оборони та СБУ в порту “Кавказ”

Сили оборони завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ".

Через неї нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.