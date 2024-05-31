Партизаны АТЕШ подтвердили свою причастность к уничтожению нефтяного терминала в порту "Кавказ" в ночь на 31 мая.

Порт "Кавказ" использовали для опрокидывания военной техники РФ

В ночь на 31 мая ВСУ нанесли мощный удар по нефтяному терминалу порта «Кавказ» в Керченском проливе. Это принципиальная логистическая и инфраструктурная цель, которой пользуются военные РФ.

Агенты нашего движения не раз проводили разведку и делились информацией из ВСУ об указанном терминале. Мы рады, что наша информация помогла парализовать второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне, который использовался для переброски военной техники, и выведен из строя один из крупнейших нефтяных терминалов в регионе – говорится в сообщении АТЕШ. Поделиться

В АТЕШ заявили, что будут продолжать борьбу с армией РФ и освобождением крымцев от ненавистных путинских властей.

Появились подробности операции Сил обороны и СБУ в порту "Кавказ"

Силы обороны нанесли комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Этой же ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ".

Через нее нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.