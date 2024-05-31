Партизаны АТЕШ подтвердили свою причастность к уничтожению нефтяного терминала в порту "Кавказ" в ночь на 31 мая.
Порт "Кавказ" использовали для опрокидывания военной техники РФ
В ночь на 31 мая ВСУ нанесли мощный удар по нефтяному терминалу порта «Кавказ» в Керченском проливе. Это принципиальная логистическая и инфраструктурная цель, которой пользуются военные РФ.
В АТЕШ заявили, что будут продолжать борьбу с армией РФ и освобождением крымцев от ненавистных путинских властей.
Появились подробности операции Сил обороны и СБУ в порту "Кавказ"
Силы обороны нанесли комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.
Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.
Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.
Этой же ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ".
Через нее нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.
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