В сети опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта “Кавказ” возле Керчи во временно оккупированном Крыму.

С акватории порта "Кавказ" в Крыму убрали крупные суда

В результате ракетного удара ВСУ по порту “Кавказ” возле оккупированной Керчи частично разрушена нефтебаза. Спутниковые снимки последствий удара за 31 мая были опубликованы Planet Labs.

На спутниковых снимках видны последствия ракетных ударов, совершенных утром того же дня. Согласно изображениям, повреждения получила часть нефтяного терминала, расположенная на территории порта "Кавказ" возле Керчи в оккупированном Крыму. Степень поражения сооружения можно оценить, сравнивая снимки 31 мая с фотографиями, которые спутник сделал днем ранее. Поделиться

Помимо повреждений нефтебазы видно, что из акватории порта убрали крупные суда.

За грузооборотом порт Кавказ — пятый в Российской Федерации и второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска.

Частичное поражение нефтебазы, а также выведение из строя железнодорожного парома "Авангард" вследствие ракетного удара по Керченскому порту накануне может существенно усложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах.

Появились подробности операции Сил обороны и СБУ в порту "Кавказ"

Силы обороны нанесли комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, курсировавшим в порт “Кавказ” и использовавшихся для военной логистики агрессора.

Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Этой же ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту Кавказ.

Через нее нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.