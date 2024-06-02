В ВСУ оценили угрозу наступления армии РФ в направлении Золочева на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ оценили угрозу наступления армии РФ в направлении Золочева на Харьковщине

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера группировки Сил обороны "Харьков" Юрия Повха, украинские военные не фиксируют подготовки российских оккупантов в направлении Золочева.

Что известно об угрозе наступления армии РФ в направлении Золочева

Военные оперируют только фактами. В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда готовы и ждут любых действий врага по всем направлениям, — отметил Повх.

Он подчеркнул, что на утро 2 июня бои на Харьковщине продолжались в районах Волчанска и Старицы.

В течение суток российские оккупанты потеряли на этих направлениях 115 военных.

Повх отметил, что россияне используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.

Что говорят в Генштабе

По информации Генштаба, за сутки украинские военные 98 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Российские оккупанты совершили 7 ракетных ударов с применением 62 ракет, нанесли 43 авиаудара, сбросив на населенные пункты и позиции ВСУ 48 авиабомб КАБ, провели более 4 тыс обстрелов из разных видов вооружения, в частности, 110 раз вели обстрелы с РСЗО.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и три артиллерийских системы противника.

За прошедшие сутки враг потерял 1 тыс 80 захватчиков, 25 танков, 33 бронетехники, 49 артсистем, РСЗО, 6 средств ПВО, 82 БпЛА ОТР, 38 ракет, 86 автомобилей и 14 единиц спецтехники.

С начала суток ВСУ 29 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В Харьковской области продолжаются бои в районе населенного пункта Старицы. За прошедшие сутки враг потерял в этом районе 115 человек, из которых 34 — убиты.

Кроме того, Силами обороны уничтожены танк, артиллерийская система, два средства ПВО, шесть БпЛА, 14 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражён склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава.

В Донецкой области отражена атака российских кафиров в районе Тернов.

Зафиксировано 5 боеприкосновений в районах Раздоловки и Выемки. Отражены 3 вражеских атака и продолжается отражение еще двоих.

С начала суток зафиксированы 3 вражеских попытки атак в районах Калиновки и Клищиевки. Отражены 2 попытки окупантов продвинуться и продолжается бой в районе Калиновки.

В направлении Покровска оккупанты пытаются продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Отражены 2 вражеские атаки и продолжается отражение еще трех.

Оккупанты также провели три провальные попытки продвинуться в Константиновку.

В течение 1 июня враг в этом районе потерял до 200 российских захватчиков, пять танков, пять БМП, один БПЛА, автомобиль и два склада боеприпасов. Повреждены четыре танка и две боевые бронированные машины.

Одну неудачную попытку атаки враг провел в направлении Старомайорского.

В Запорожской области отражена попытка оккупантов продвинуться в направлении Малой Токмачки.

На левобережье Херсонской области отбиты 2 вражеских атака в районе Крынок.

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