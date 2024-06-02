По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, украинские военные в результате успешной контратаки смогли вернуть под свой контроль несколько кварталов в Волчанске Харьковской области.
ВСУ продвигаются в Волчанске и возвращают утраченные позиции
Отмечается, что после начала наступления в Харьковской области преступной армии РФ удалось захватить северную часть Волчанска и несколько кварталов в центре города.
В последние дни украинским военным удалось в значительной степени выбить российских оккупантов из центральной части Волчанска.
В ответ преступная армия РФ просто уничтожает город тяжелыми авиабомбами, артиллерией и минометами.
Отмечается, что западнее Волчанска захватчики взяли около половины села Старица, по остальным направлениям их продвижение стало медленнее.
Как украинские военные уничтожают российских окупантов на Харьковщине
Бойцы Нацгвардии обнародовали видео уничтожения российских окупантов в Харьковской области, которые пытались скрыться в жилой застройке.
В частности, разведчики 5-й бригады Национальной гвардии во взаимодействии с подразделениями 92-й ОШБр нанесли огневое поражение в городской застройке по пехоте противника, которая скрывалась в домах.
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