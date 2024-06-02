По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, украинские военные в результате успешной контратаки смогли вернуть под свой контроль несколько кварталов в Волчанске Харьковской области.

ВСУ продвигаются в Волчанске и возвращают утраченные позиции

Отмечается, что после начала наступления в Харьковской области преступной армии РФ удалось захватить северную часть Волчанска и несколько кварталов в центре города.

В последние дни украинским военным удалось в значительной степени выбить российских оккупантов из центральной части Волчанска.

В ответ преступная армия РФ просто уничтожает город тяжелыми авиабомбами, артиллерией и минометами.

Отмечается, что западнее Волчанска захватчики взяли около половины села Старица, по остальным направлениям их продвижение стало медленнее.

Уже около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю тому назад это была почти половина. Похоже, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и сбрасываемых с расстояния планирующих авиабомб, — подчеркнул Репке. Поделиться

Как украинские военные уничтожают российских окупантов на Харьковщине

Бойцы Нацгвардии обнародовали видео уничтожения российских окупантов в Харьковской области, которые пытались скрыться в жилой застройке.

В Харьковской области украинские защитники ударили по пехоте скрывавшегося в домах противника — говорится в сообщении бойцов НГУ. Поделиться

В частности, разведчики 5-й бригады Национальной гвардии во взаимодействии с подразделениями 92-й ОШБр нанесли огневое поражение в городской застройке по пехоте противника, которая скрывалась в домах.