ЗСУ вдало контратакували та повернули втрачені позиції у Вовчанську
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вдало контратакували та повернули втрачені позиції у Вовчанську

Бої за Вовчанськ
Джерело:  Bild

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, українські військові в результаті успішної контратаки змоги повернути під свій контроль кілька кварталів у Вовчанську на Харківщині. 

ЗСУ просуваються у Вовчанську та повертають втрачені позиції

Зазначається, що після початку наступу на Харківщині злочинній армії РФ вдалось захопити північну частину Вовчанська та кілька кварталів у центрі міста.

Протягом останніх днів українським військовим вдалось значною мірою вибити російських окупантів з центральної частини Вовчанська.

У відповідь злочинна армія РФ просто знищує місто важкими авіабомбами, артилерією та мінометами.

Зазначається, що на захід від Вовчанська загарбники взяли близько половини села Стариця, на решті напрямків їхнє просування стало повільнішим. 

Уже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Здається, українцям вдалося там просунутися і витіснити росіян. Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і дедалі частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та плануючих авіабомб, що скидаються з відстані, — підкреслив Рьопке.

Як українські військові знищують російських окупантів на Харківщині

Бійці Нацгвардії оприлюднили відео знищення російських окупантів на Харківщині, які намагались сховатись у житловій забудові.

У Харківській області українські захисники вдарили по піхоті противника, яка ховалася в будинках, — йдеться у повідомленні бійців НГУ.

Зокрема, розвідники 5-ї бригади Національної гвардії у взаємодії з підрозділами 92-ї ОШБр завдали вогневого ураження в міській забудові по піхоті противника, яка ховалася у будинках.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили у травні рекордну кількість артсистем російської армії
Міноборони України
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ контролюють Вовчанськ на 70% — ОСУВ "Хортиця"
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 1000 військових РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
Бронетехніка ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?