За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, українські військові в результаті успішної контратаки змоги повернути під свій контроль кілька кварталів у Вовчанську на Харківщині.

ЗСУ просуваються у Вовчанську та повертають втрачені позиції

Зазначається, що після початку наступу на Харківщині злочинній армії РФ вдалось захопити північну частину Вовчанська та кілька кварталів у центрі міста.

Протягом останніх днів українським військовим вдалось значною мірою вибити російських окупантів з центральної частини Вовчанська.

У відповідь злочинна армія РФ просто знищує місто важкими авіабомбами, артилерією та мінометами.

Зазначається, що на захід від Вовчанська загарбники взяли близько половини села Стариця, на решті напрямків їхнє просування стало повільнішим.

Уже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Здається, українцям вдалося там просунутися і витіснити росіян. Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і дедалі частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та плануючих авіабомб, що скидаються з відстані, — підкреслив Рьопке. Поширити

Як українські військові знищують російських окупантів на Харківщині

Бійці Нацгвардії оприлюднили відео знищення російських окупантів на Харківщині, які намагались сховатись у житловій забудові.

У Харківській області українські захисники вдарили по піхоті противника, яка ховалася в будинках, — йдеться у повідомленні бійців НГУ. Поширити

Зокрема, розвідники 5-ї бригади Національної гвардії у взаємодії з підрозділами 92-ї ОШБр завдали вогневого ураження в міській забудові по піхоті противника, яка ховалася у будинках.