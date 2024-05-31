Армія РФ активізувала бойові дії на Харківському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ активізувала бойові дії на Харківському напрямку

Генштаб ЗСУ
зсу
Read in English

Російські війська активізувалися на Харківському напрямку. Проте найважчі бої наразі на Покровському напрямку.

Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Як зазначає Генштаб, зафіксовано два бойові зіткнення на Харківському напрямку. З району Бєлгорода ворожі війська били двома керованими авіабомбами по Стариці та шістьма по Вовчанську.

  • На Куп’янському напрямку відбито чотири штурмові дії противника неподалік Синьківки, Берестового та Макіївки. Ще дві атаки продовжуються біля Петропавлівки та Новоєгорівки.

  • На Лиманському напрямку російські загарбники намагалися покращити положення неподалік Діброви. Сили оборони завадили цьому. Водночас російські війська завдали трьох ударів керованими авіаційними бомбами.

  • На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилась до п’яти. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 16 атак. Сім атак окупантів відбито в районах Калинового, Новоселівки Першої та Нетайлового. Ще дев’ять тривають поблизу Новоолександрівки, Сокола, Прогресу та Невельського.

  • Три рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку.

  • На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі атакували в районі Кринок.

Росія може планувати ще один наступ на Україну

Новий наступ армії РФ на Харківщину став для бійців ЗСУ серйозним викликом, з яким вони все ж змогли впоратися.

Українські командири були вимушені перекинути війська на північ, щоб зміцнити оборону, очікуючи на надходження західної зброї в досить великій кількості.

Концентрація російських окупантів на північ від кордону в районі міста Суми, приблизно за 90 миль на північний захід від Харкова, робить ситуацію ще небезпечнішою, збільшуючи територію, яку Україна повинна захищати, — наголошує видання The New York Times.

На думку західних аналітиків, нові наступи ворога у Харківській або Сумській областях можуть максимально виснажити українських захисників та дати можливість росіянам просунутися вперед.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ поступово перерізають логістику армії РФ на Харківшині
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ та 18 танків
Генштаб ЗСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
NYT попереджає про вкрай небезпечну ситуацію для ЗСУ через плани армії РФ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?