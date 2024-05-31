NYT попереджає про вкрай небезпечну ситуацію для ЗСУ через плани армії РФ

Росія продовжує активного стягувати свої сили до північного сходу України. Це вказує на те, що ймовірність нового наступу ворога різко зростає, а ЗСУ дедалі важче буде стримувати окупантів.

Росія може планувати ще один наступ на Україну

Новий наступ армії РФ на Харківщину став для бійців ЗСУ серйозним викликом, з яким вони все ж змогли впоратися.

Українські командири були вимушені перекинути війська на північ, щоб зміцнити оборону, очікуючи на надходження західної зброї в досить великій кількості.

Концентрація російських окупантів на північ від кордону в районі міста Суми, приблизно за 90 миль на північний захід від Харкова, робить ситуацію ще небезпечнішою, збільшуючи територію, яку Україна повинна захищати, — наголошує видання The New York Times. Поширити

На думку західних аналітиків, нові наступи ворога у Харківській або Сумській областях можуть максимально виснажити українських захисників та дати можливість росіянам просунутися вперед.

Чого насправді добивається Путін

За словами Сергія Кузана, очільника Українського центру безпеки та співробітництва, наразі ключова ціль російського диктатора — розширити активний фронт.

Окрім того, Кремль буде робити все можливе, щоб дезорганізувати Збройні сили України та позбавити українське командування можливості використовувати резерви.

Експерт також звернув увагу на те, що примус України до перекидання військ на північ поліпшить перспективи Росії щодо захоплення Донецької області, яку Москва формально анексувала 2022 року, але не контролює повністю.