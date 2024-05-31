NYT предупреждает о крайне опасной ситуации для ВСУ из-за планов армии РФ

Россия продолжает активно стягивать свои силы на северо-восток Украины. Это указывает на то, что вероятность нового наступления врага резко растет, а ВСУ все труднее будет сдерживать оккупантов.
Россия может планировать еще одно наступление на Украину
Новое наступление армии РФ на Харьковскую область стало для бойцов ВСУ серьезным вызовом, с которым они все же смогли справиться.
Украинские командиры были вынуждены перебросить войска на север, чтобы укрепить оборону, ожидая поступления западного оружия в достаточно большом количестве.
По мнению западных аналитиков, новые наступления врага в Харьковской или Сумской областях могут максимально истощить украинских защитников и дать россиянам возможность продвинуться вперед.
Чего на самом деле добивается Путин
По словам Сергея Кузана, главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, ключевая цель российского диктатора — расширить активный фронт.
Кроме того, Кремль будет делать все возможное, чтобы дезорганизовать Вооруженные силы Украины и лишить украинское командование возможности использовать резервы.
Эксперт также обратил внимание на то, что принуждение Украины к переброске войск на север улучшит перспективы России по захвату Донецкой области, которую Москва формально аннексировала в 2022 году, но не контролирует полностью.
Западные аналитики также предполагают, что достижение полного контроля над регионом является приоритетом для Путина.
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