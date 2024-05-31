Армия РФ активизировала боевые действия на Харьковском направлении

Российские войска активизировались в Харьковском направлении. Однако самые тяжелые бои на Покровском направлении.

Генштаб доложил о ситуации на фронте

Как отмечает Генштаб, зафиксировано два боевых столкновения на Харьковском направлении. Из района Белгорода вражеские войска избивали двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью по Волчанску.

На Купянском направлении отражены четыре штурмовых действия противника неподалеку от Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются у Петропавловки и Новоегоровки.

На Лиманском направлении российские захватчики пытались улучшить положение недалеко от Дибровы. Силы обороны помешали этому. В то же время российские войска нанесли три удара управляемыми авиационными бомбами.

На Северском направлении количество боевых столкновений увеличилось до пяти. Враг успеха не имеет.

на Покровском направлении российские оккупанты совершили 16 атак. Семь атак окупантов отражены в районах Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового. Еще девять продолжаются вблизи Новоалександровки, Сокола, Прогресса и Невельского.

Три раза с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении.

На Приднепровском направлении , в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды атаковали в районе Крынок.

Россия может планировать еще одно наступление на Украину

Новое наступление армии РФ в Харьковскую область стало для бойцов ВСУ серьезным вызовом, с которым они все же смогли справиться.

Украинские командиры были вынуждены перебросить войска на север, чтобы укрепить оборону, ожидая поступления западного оружия в достаточно большом количестве.

Концентрация российских окупантов севернее границы в районе города Сумы, примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова, делает ситуацию еще более опасной, увеличивая территорию, которую Украина должна защищать, — отмечает издание The New York Times. Поделиться

По мнению западных аналитиков, новые наступления врага в Харьковской или Сумской областях могут максимально истощить украинских защитников и дать россиянам возможность продвинуться вперед.