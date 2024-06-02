По словам заместителя командира батальной ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Олеся Маляревича, украинские военные отражают попытки российских оккупантов продвинуться в Волчанске и в сторону Липцев Харьковской области.
ВСУ приближают наступление армии РФ на Харьковщине к полному провалу
По его словам, в этих направлениях враг сосредоточил большое количество живой силы и военной техники.
Однако военный отметил, что успешные действия украинских военных вынуждают подразделения оккупационной армии отходить на российскую территорию для восстановления.
По мнению заместителя комбата 92-й ОШБр, решение США бить американским оружием по территории России очень важно, ведь теперь можно работать HIMARS по целям в РФ.
Что известно о ситуации в районе Волчанска и Липцев
По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, сейчас украинские военные контролируют около 70% территории Волчанска.
В городе и в окрестностях продолжаются тяжелые бои.
Волошин подчеркнул, что в направлении Липцев российские оккупанты безуспешно пытаются продвинуться малыми пехотными группами.
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