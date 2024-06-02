ВСУ в Харьковской области заставляют армию РФ с потерями убегать в сторону российской границы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в Харьковской области заставляют армию РФ с потерями убегать в сторону российской границы

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  Эспрессо

По словам заместителя командира батальной ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Олеся Маляревича, украинские военные отражают попытки российских оккупантов продвинуться в Волчанске и в сторону Липцев Харьковской области.

ВСУ приближают наступление армии РФ на Харьковщине к полному провалу

Мы работаем ближе к Липцам, в Волчанске там некоторые наши подразделения были привлечены. Пытаются продвинуться, взять эти рубежи, но им это не удается, задача по оборонительной линии выполняется, при первой возможности всегда предпринимаются тактические контрнаступательные действия для того, чтобы вернуть или захватить позиции, отметил Олесь Маляревич.

По его словам, в этих направлениях враг сосредоточил большое количество живой силы и военной техники.

Однако военный отметил, что успешные действия украинских военных вынуждают подразделения оккупационной армии отходить на российскую территорию для восстановления.

По мнению заместителя комбата 92-й ОШБр, решение США бить американским оружием по территории России очень важно, ведь теперь можно работать HIMARS по целям в РФ.

Надо продавить их снабжение, их пусковые установки С-300, С-400, все цепочки снабжения, потому что они двигаются к границе спокойно, пересекают границу, несколько километров и уже на линии столкновения. Мы не могли оперативно работать, сейчас можем. На Донбассе мы понимали, что там первая, вторая, третья линия тылового обеспечения, по ним работали эти виды вооружения, которые могут доставать, а здесь такого не было — только первая линия, сейчас по второй, третья будет у них прилетать, — отметил Маляревич .

Что известно о ситуации в районе Волчанска и Липцев

По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, сейчас украинские военные контролируют около 70% территории Волчанска.

В городе и в окрестностях продолжаются тяжелые бои.

Волошин подчеркнул, что в направлении Липцев российские оккупанты безуспешно пытаются продвинуться малыми пехотными группами.

Пытаясь поддержать свои активные штурмовые действия, враг пытается осуществлять маневрирование резервами, в том числе перемещение подразделений в районе линии государственной границы, принадлежащих к 155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, 44 армейскому корпусу. Однако этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны, — отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ привлекает резервы для продолжения боев в Харьковской области
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ активизировала боевые действия на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ оценили угрозу наступления армии РФ в направлении Золочева на Харьковщине
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?