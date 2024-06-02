Надо продавить их снабжение, их пусковые установки С-300, С-400, все цепочки снабжения, потому что они двигаются к границе спокойно, пересекают границу, несколько километров и уже на линии столкновения. Мы не могли оперативно работать, сейчас можем. На Донбассе мы понимали, что там первая, вторая, третья линия тылового обеспечения, по ним работали эти виды вооружения, которые могут доставать, а здесь такого не было — только первая линия, сейчас по второй, третья будет у них прилетать, — отметил Маляревич .