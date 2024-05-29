Армия РФ привлекает резервы для продолжения боев в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ привлекает резервы для продолжения боев в Харьковской области

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Военные ВСУ
Читати українською

По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационная армия РФ опрокидывает дополнительные силы для продолжения наступления в районах Липцев и Волчанская.

Что известно о ситуации в зонах боевых действий в Харьковской области

Синегубов отметил, что российские оккупанты пытаются продвинуться дальше, однако несут потери и не имеют результатов.

В Волчанске, по его словам, продолжаются исключительные бои.

В районе Купянска, как подчеркнул Синегубов, враг постоянно привлекает резервы.

Активные бои, по словам руководителя ОВА, идут в районе Купянска уже около 10 месяцев.

По Золочевскому направлению у нас определенные беспокойства есть. Враг может активизировать свои действия. Мы следим за поведением противника. Готовы принимать любые меры, в частности, по эвакуации населения, — отметил Синегубов.

Что известно о ситуации в районе Временного Яра в Донецкой области

По словам представителя 26-й артиллерской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телеканала "Эспрессо", оккупационная армия РФ усилила штурмы в районе Временного Яра с применением бронетехники.

Россияне не смогли перейти по каналу. Они пытаются это сделать, но мы их останавливаем. Если враг прорывается, он уничтожается. Следует отметить, что враг усилил штурмы именно с механизированной составляющей. Если раньше россияне берегли технику, то сегодня они пытаются небольшими бронированными соединениями с пехотой где-то прорвать нашу оборону. То есть применяются танки и боевые бронированные машины, — отмечает Калашников.

Он подчеркнул, что российские оккупанты увеличили артиллерийские и минометные обстрелы в районе города.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ готовятся к вероятному наступлению армии РФ на Сумщине
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ заявляют о частичном успехе армии РФ на фронте
Генштаб ВСУ
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили уже 60 атак армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?