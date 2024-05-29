Россияне не смогли перейти по каналу. Они пытаются это сделать, но мы их останавливаем. Если враг прорывается, он уничтожается. Следует отметить, что враг усилил штурмы именно с механизированной составляющей. Если раньше россияне берегли технику, то сегодня они пытаются небольшими бронированными соединениями с пехотой где-то прорвать нашу оборону. То есть применяются танки и боевые бронированные машины, — отмечает Калашников.