По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационная армия РФ опрокидывает дополнительные силы для продолжения наступления в районах Липцев и Волчанская.
Что известно о ситуации в зонах боевых действий в Харьковской области
Синегубов отметил, что российские оккупанты пытаются продвинуться дальше, однако несут потери и не имеют результатов.
В Волчанске, по его словам, продолжаются исключительные бои.
В районе Купянска, как подчеркнул Синегубов, враг постоянно привлекает резервы.
Активные бои, по словам руководителя ОВА, идут в районе Купянска уже около 10 месяцев.
Что известно о ситуации в районе Временного Яра в Донецкой области
По словам представителя 26-й артиллерской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телеканала "Эспрессо", оккупационная армия РФ усилила штурмы в районе Временного Яра с применением бронетехники.
Он подчеркнул, что российские оккупанты увеличили артиллерийские и минометные обстрелы в районе города.
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