В ВСУ заявляют о частичном успехе армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ заявляют о частичном успехе армии РФ на фронте

Генштаб ВСУ
армия РФ
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Как отмечает Генштаб ВСУ, российские захватчики активно атакуют украинских воинов на Покровском направлении. В общей сложности произошло 25 штурмов со стороны врага — на отдельных участках армия РФ имеет частичный успех.

Что известно о ситуации на фронте 28-29 мая

В течение 28 мая произошло около 110 боевых столкновений между ВСУ и российскими оккупантами.

Указано, что за прошедшие сутки враг нанес по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов, а также использовал 435 дронов-камикадзе.

Кроме того, было зафиксировано 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Генштаб ВСУ сообщает, что на Харьковском направлении было зафиксировано 7 боевых столкновений. Украинские войска отразили 4 штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанская.

Также указано, что на Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага.

На Лиманском направлении произошло 16 столкновений — ВСУ не дали возможности врагу продвинуться дальше.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки.

Кроме того, сообщается о 6 атаках оккупантов на Краматорском направлении.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника, — сообщает Генштаб.

На Приднепровском направлении российские захватчики до сих пор пытаются выбить бойцов ВСУ с позиций на левобережной части Днепра.

Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 505 100 (+1 300) человек,

  • танков − 7 700 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,

  • артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,

  • РСЗО − 1 087 (+2) ед,

  • средств ПВО − 815 (+0) ед,

  • самолетов − 357 (+0) ед,

  • вертолетов − 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 510 (+28) ед,

  • крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,

  • специальной техники — 2 142 (+20) ед.

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