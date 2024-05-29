Как отмечает Генштаб ВСУ, российские захватчики активно атакуют украинских воинов на Покровском направлении. В общей сложности произошло 25 штурмов со стороны врага — на отдельных участках армия РФ имеет частичный успех.
Что известно о ситуации на фронте 28-29 мая
В течение 28 мая произошло около 110 боевых столкновений между ВСУ и российскими оккупантами.
Указано, что за прошедшие сутки враг нанес по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов, а также использовал 435 дронов-камикадзе.
Кроме того, было зафиксировано 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Генштаб ВСУ сообщает, что на Харьковском направлении было зафиксировано 7 боевых столкновений. Украинские войска отразили 4 штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанская.
Также указано, что на Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага.
На Лиманском направлении произошло 16 столкновений — ВСУ не дали возможности врагу продвинуться дальше.
На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки.
Кроме того, сообщается о 6 атаках оккупантов на Краматорском направлении.
На Приднепровском направлении российские захватчики до сих пор пытаются выбить бойцов ВСУ с позиций на левобережной части Днепра.
Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 505 100 (+1 300) человек,
танков − 7 700 (+8) ед,
боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,
артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,
РСЗО − 1 087 (+2) ед,
средств ПВО − 815 (+0) ед,
самолетов − 357 (+0) ед,
вертолетов − 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 510 (+28) ед,
крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,
специальной техники — 2 142 (+20) ед.
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