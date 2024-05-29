Как отмечает Генштаб ВСУ, российские захватчики активно атакуют украинских воинов на Покровском направлении. В общей сложности произошло 25 штурмов со стороны врага — на отдельных участках армия РФ имеет частичный успех.

Что известно о ситуации на фронте 28-29 мая

В течение 28 мая произошло около 110 боевых столкновений между ВСУ и российскими оккупантами.

Указано, что за прошедшие сутки враг нанес по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов, а также использовал 435 дронов-камикадзе.

Кроме того, было зафиксировано 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Генштаб ВСУ сообщает, что на Харьковском направлении было зафиксировано 7 боевых столкновений. Украинские войска отразили 4 штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанская.

Также указано, что на Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага.

На Лиманском направлении произошло 16 столкновений — ВСУ не дали возможности врагу продвинуться дальше.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки.

Кроме того, сообщается о 6 атаках оккупантов на Краматорском направлении.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника, — сообщает Генштаб. Поделиться

На Приднепровском направлении российские захватчики до сих пор пытаются выбить бойцов ВСУ с позиций на левобережной части Днепра.

Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили: