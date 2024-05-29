Як зазначає Генштаб ЗСУ, російські загарбники активно атакують українських воїнів на Покровському напрямку. Загалом відбулося 25 штурмів з боку ворога — на окремих ділянках армія РФ має частковий успіх.
Що відомо про ситуацію на фронті 28-29 травня
Протягом 28 травня відбулося близько 110 бойових зіткнень між ЗСУ та російськими окупантами.
Вказано, що минулої доби ворог завдав по території України три ракетних та 38 авіаційних ударів, а також використав 435 дронів-камікадзе.
Окрім того, було зафіксовано 2849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Харківському напрямку було зафіксовано 7 бойових зіткнень. Українські війська відбили 4 штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська.
Також зазначається, що на Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога.
На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень — ЗСУ не дали можливості ворогу просунутися далі.
На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Білогорівки.
Окрім того, повідомляється про 6 атак окупантів на Краматорському напрямку.
На Придніпровському напрямку російські загарбники досі намагаються вибити бійців ЗСУ з позицій на лівобережній частині Дніпра.
Втрати армії РФ станом на 29 травня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 505 100 (+1 300) осіб,
танків − 7 700 (+8) од,
бойових броньованих машин − 14 891 (+33) од,
артилерійських систем − 13 066 (+37) од,
РСЗВ − 1 087 (+2) од,
засобів ППО − 815 (+0) од,
літаків − 357 (+0) од,
гелікоптерів − 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 510 (+28) од,
крилатих ракет − 2 222 (+0) од,
кораблів/катерів − 27 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 17 796 (+56) од,
спеціальної техніки − 2 142 (+20) од.
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