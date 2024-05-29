Як зазначає Генштаб ЗСУ, російські загарбники активно атакують українських воїнів на Покровському напрямку. Загалом відбулося 25 штурмів з боку ворога — на окремих ділянках армія РФ має частковий успіх.

Що відомо про ситуацію на фронті 28-29 травня

Протягом 28 травня відбулося близько 110 бойових зіткнень між ЗСУ та російськими окупантами.

Вказано, що минулої доби ворог завдав по території України три ракетних та 38 авіаційних ударів, а також використав 435 дронів-камікадзе.

Окрім того, було зафіксовано 2849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Харківському напрямку було зафіксовано 7 бойових зіткнень. Українські війська відбили 4 штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська.

Також зазначається, що на Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога.

На Лиманському напрямку відбулося 16 боєзіткнень — ЗСУ не дали можливості ворогу просунутися далі.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Білогорівки.

Окрім того, повідомляється про 6 атак окупантів на Краматорському напрямку.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації, застосовуючи КАБи, агресор здійснив 25 штурмових дій та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника, — повідомляє Генштаб. Поширити

На Придніпровському напрямку російські загарбники досі намагаються вибити бійців ЗСУ з позицій на лівобережній частині Дніпра.

Втрати армії РФ станом на 29 травня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали: