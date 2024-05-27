ЗСУ вже почали підготовчий етап ударів по РФ далекобійними ракетами — військові аналітики

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що удари українських БПЛА по РЛС на території РФ є ознакою того, що Сили оборони готуються збільшувати ракетні обстріли Росії.
ЗСУ готуються до ударів далекобійними ракетами по РФ
Зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити по території РФ далекобійними ракетами.
Експерт зауважив, що удари по території РФ будуть нарощуватись
Атака на систему РЛС в Орську, яка відбулась сьогодні, могла бути тестовим варіантом обстрілу. Оскільки безпілотники мають не таке велике бойове навантаження. Втім, такі точкові удари можуть завдати великих збитків Росії. Слід також відзначити, що при появі в України далекобійних ракет польотні завдання будуть відпрацьовані. Такі ракети ми можемо отримати від наших партнерів, або в рамках реалізації власної ракетної програми. Тому, цілком ймовірно, що удари по території РФ будуть нарощуватись не лише за допомогою БПЛА, а й ракет.
ГУР дроном атакувало радіолокаційну станцію у російському Орську
Безпілотник ГУР 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському місті Орськ. Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км до обʼєкта — встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.
На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було — ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БпЛА.
Відповідно до даних відкритих джерел, радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів.
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