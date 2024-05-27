ГУР атакувало РЛК «Воронеж М» в російському Орську
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР атакувало РЛК «Воронеж М» в російському Орську

Військовий ЗСУ з БпЛА
Джерело:  online.ua

Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському Орську на території Оренбурзької області. Про це повідомляють джерела online.ua в ГУР. 

Що відомо про атаку дрона ГУР на загоризонтну РЛС в Орську

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе, — зазначив співрозмовник нашого видання у спецслужбі.

Наразі у ГУР уточнюють наслідки цієї атаки.

До цього найбільш віддаленою ціллю атак українських БпЛА став об’єкт у місті Салават на території Башкортостану, на 140 км ближче до українського кордону, ніж РЛС в Орську.

Воронеж М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6 тис км, — пояснив співрозмовник з ГУР.

Експерти вказали на ймовірні цілі для атак українських дронів

Аналітики порталу Defence Express зазначають, що українські дрони кілька днів тому успішно вразили загоризонтні РЛС “Воронеж-ДМ” під Армавіром.

При цьому автори матеріалу зазначають, що Україна може продовжити завдавати ударів по таким цілям.

Другий за дальністю "Воронеж-ДМ" від України — лише у 450 км по прямій. Ця РЛС тримає у зоні огляду сектор від Північної Атлантики до Італії. Однак вона знаходиться у Калінінградській області на аеродромі Дунаєвка, тож маршрут польоту має проходити через повітряний простір Польщі.

Другий за дальністю "Воронеж" знаходиться у 900 км від кордону з Україною — під Санкт-Петербургом у Лехтусі.

А якщо ці фантазії стануть реальними, то єдиним, що буде працювати у РФ у бік Європи, стане РЛС "Волга" у Білорусі, яка працює у дециметровому діапазоні та знаходиться поряд із містом Ганцевичі. До неї — від кордону України близько 110 км. Ця станція будувалась ще за часи СРСР, але вступила у стрій лише у 2003 році та знаходиться у довгостроковій оренді РФ, тобто удар по ній — це удар по території РФ, — підкреслюється у матеріалі видання.

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