Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському Орську на території Оренбурзької області. Про це повідомляють джерела online.ua в ГУР.
Що відомо про атаку дрона ГУР на загоризонтну РЛС в Орську
Наразі у ГУР уточнюють наслідки цієї атаки.
До цього найбільш віддаленою ціллю атак українських БпЛА став об’єкт у місті Салават на території Башкортостану, на 140 км ближче до українського кордону, ніж РЛС в Орську.
Експерти вказали на ймовірні цілі для атак українських дронів
Аналітики порталу Defence Express зазначають, що українські дрони кілька днів тому успішно вразили загоризонтні РЛС “Воронеж-ДМ” під Армавіром.
При цьому автори матеріалу зазначають, що Україна може продовжити завдавати ударів по таким цілям.
Другий за дальністю "Воронеж-ДМ" від України — лише у 450 км по прямій. Ця РЛС тримає у зоні огляду сектор від Північної Атлантики до Італії. Однак вона знаходиться у Калінінградській області на аеродромі Дунаєвка, тож маршрут польоту має проходити через повітряний простір Польщі.
Другий за дальністю "Воронеж" знаходиться у 900 км від кордону з Україною — під Санкт-Петербургом у Лехтусі.
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