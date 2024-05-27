Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському Орську на території Оренбурзької області. Про це повідомляють джерела online.ua в ГУР.

Що відомо про атаку дрона ГУР на загоризонтну РЛС в Орську

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе, — зазначив співрозмовник нашого видання у спецслужбі. Поширити

Наразі у ГУР уточнюють наслідки цієї атаки.

До цього найбільш віддаленою ціллю атак українських БпЛА став об’єкт у місті Салават на території Башкортостану, на 140 км ближче до українського кордону, ніж РЛС в Орську.

Воронеж М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6 тис км, — пояснив співрозмовник з ГУР. Поширити

Експерти вказали на ймовірні цілі для атак українських дронів

Аналітики порталу Defence Express зазначають, що українські дрони кілька днів тому успішно вразили загоризонтні РЛС “Воронеж-ДМ” під Армавіром.

При цьому автори матеріалу зазначають, що Україна може продовжити завдавати ударів по таким цілям.

Другий за дальністю "Воронеж-ДМ" від України — лише у 450 км по прямій. Ця РЛС тримає у зоні огляду сектор від Північної Атлантики до Італії. Однак вона знаходиться у Калінінградській області на аеродромі Дунаєвка, тож маршрут польоту має проходити через повітряний простір Польщі.

Другий за дальністю "Воронеж" знаходиться у 900 км від кордону з Україною — під Санкт-Петербургом у Лехтусі.