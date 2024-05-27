Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском Орске на территории Оренбургской области. Об этом сообщают источники online.ua в ГУР.
Что известно об атаке дрона ГУР на загоризонтную РЛС в Орске
В настоящее время в ГУР уточняют последствия этой атаки.
До этого наиболее отдаленной целью атак украинских БПЛА стал объект в городе Салават на территории Башкортостана, на 140 км ближе к украинской границе, чем РЛС в Орске.
Эксперты указали на вероятные цели для атак украинских дронов
Аналитики портала Defence Express отмечают , что украинские дроны несколько дней назад успешно поразили загоризонтальные РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.
При этом авторы материала отмечают, что Украина может продолжить наносить удары по таким целям.
Второй по дальности "Воронеж-ДМ" от Украины — всего в 450 км по прямой. Эта РЛС держит в зоне обзора сектор от Северной Атлантики до Италии. Однако она находится в Калининградской области на аэродроме Дунаевка, поэтому маршрут полета должен проходить через воздушное пространство Польши.
Второй по дальности "Воронеж" находится в 900 км от границы с Украиной — под Санкт-Петербургом в Лехтусе.
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