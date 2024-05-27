ГУР атаковало РЛК «Воронеж М» в российском Орске
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР атаковало РЛК «Воронеж М» в российском Орске

Военный ВСУ с БпЛА
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Источник:  online.ua

Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском Орске на территории Оренбургской области. Об этом сообщают источники online.ua в ГУР.

Что известно об атаке дрона ГУР на загоризонтную РЛС в Орске

Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе, — отметил собеседник нашего издания в спецслужбе.

В настоящее время в ГУР уточняют последствия этой атаки.

До этого наиболее отдаленной целью атак украинских БПЛА стал объект в городе Салават на территории Башкортостана, на 140 км ближе к украинской границе, чем РЛС в Орске.

Воронеж М" является составной частью семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6 тыс км, — пояснил собеседник по ГУР.

Эксперты указали на вероятные цели для атак украинских дронов

Аналитики портала Defence Express отмечают , что украинские дроны несколько дней назад успешно поразили загоризонтальные РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.

При этом авторы материала отмечают, что Украина может продолжить наносить удары по таким целям.

Второй по дальности "Воронеж-ДМ" от Украины — всего в 450 км по прямой. Эта РЛС держит в зоне обзора сектор от Северной Атлантики до Италии. Однако она находится в Калининградской области на аэродроме Дунаевка, поэтому маршрут полета должен проходить через воздушное пространство Польши.

Второй по дальности "Воронеж" находится в 900 км от границы с Украиной — под Санкт-Петербургом в Лехтусе.

А если эти фантазии станут реальными, то единственным, что будет работать в РФ в сторону Европы, станет РЛС "Волга" в Беларуси, работающая в дециметровом диапазоне и находящаяся рядом с городом Ганцевичи. До нее от границы Украины около 110 км. Эта станция строилась еще при СССР, но вступила в строй только в 2003 году и находится в долгосрочной аренде РФ, то есть удар по ней — это удар по территории РФ, — подчеркивается в материале издания.

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