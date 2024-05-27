Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском Орске на территории Оренбургской области. Об этом сообщают источники online.ua в ГУР.

Что известно об атаке дрона ГУР на загоризонтную РЛС в Орске

Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе, — отметил собеседник нашего издания в спецслужбе. Поделиться

В настоящее время в ГУР уточняют последствия этой атаки.

До этого наиболее отдаленной целью атак украинских БПЛА стал объект в городе Салават на территории Башкортостана, на 140 км ближе к украинской границе, чем РЛС в Орске.

Воронеж М" является составной частью семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6 тыс км, — пояснил собеседник по ГУР. Поделиться

Эксперты указали на вероятные цели для атак украинских дронов

Аналитики портала Defence Express отмечают , что украинские дроны несколько дней назад успешно поразили загоризонтальные РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.

При этом авторы материала отмечают, что Украина может продолжить наносить удары по таким целям.

Второй по дальности "Воронеж-ДМ" от Украины — всего в 450 км по прямой. Эта РЛС держит в зоне обзора сектор от Северной Атлантики до Италии. Однако она находится в Калининградской области на аэродроме Дунаевка, поэтому маршрут полета должен проходить через воздушное пространство Польши.

Второй по дальности "Воронеж" находится в 900 км от границы с Украиной — под Санкт-Петербургом в Лехтусе.